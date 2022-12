Koopkracht steeds minder populair: ‘Juist hartstikke leuk om krom te moeten liggen’

Lege winkelstraat. Beeld Getty

Waar de plotselinge daling van de populariteit vandaan komt blijft gissen. ‘Dat is inderdaad nog een raadsel’, vertelt econoom Peter Hein van Mulligen. ‘Wel weten we dat mensen in het huidige tijdsgewricht veel sneller op dingen raken uitgekeken. Zo mogelijk nu ook op koopkracht. Het heeft niks nieuws meer, het mist die wauw-factor die ruime bestedingsruimte vroeger nog wel had. Je ziet bijvoorbeeld dat inflatie nu helemaal een hot topic is. Wat daar precies de aantrekkingskracht van is, is voor ons dan ook weer een groot mysterie.’

Van Mulligen doet met een team economen onderzoek naar de afnemende trend en sprak daarvoor veel consumenten. ‘Mensen zeggen dingen als: ‘Vroeger kon ik echt blij worden van een beetje koopkracht en nu denk ik: was dat nou echt zo leuk?’ Ook geven mensen aan dat het gemak van zomaar alles kunnen kopen een beetje begon te vervelen.’

Wij spraken zo’n consument. Myrna (56) was decennialang een groot liefhebber van koopkracht. ‘Zeg maar gerust verslaafd, hoor. Maar tijden veranderen. Nu ik terugkijk denk ik: ik was jong en naïef. Nu zie ik in dat het ook hartstikke leuk kan zijn om wekenlang krom te moeten liggen om mezelf ook eens een extraatje te kunnen gunnen. Als mijn nieuwe energierekening op de mat valt, dan maakt mijn hart echt een sprongetje. Of als ik afreken in de supermarkt en het bonnetje bekijk. Yes, denk ik dan. Inflatie!’