Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 voor Eva Spierenburg, Kenneth Aidoo en Iriée Zamblé

Winnaars Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, vanaf links: Eva Spierenburg, Kenneth Aidoo en Iriée Zamblé. Beeld Berend van Breda

De jonge schilders worden door de jury ‘inventief, geëngageerd en zelfbewust’ genoemd en geroemd om hun ‘persoonlijke urgentie’. Winnaars Kenneth Aidoo, Eva Spierenburg en Iriée Zamblé krijgen ieder 9.000 euro. De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst is een van de oudste kunstprijzen van Nederland, die al sinds 1871 wordt uitgereikt aan schilders tot 36 jaar.

Bij de uitreiking noemde koning Willem-Alexander de kunst ‘een brug van troost van mens tot mens’. Hij sprak ‘als leek en liefhebber’ zijn waardering uit over twee ontwikkelingen in de schilderkunst die bij deze winnaars duidelijk zijn terug te zien. Namelijk dat het perspectief van zwarte mensen niet langer een bijrol heeft in de kunst en dat in de schilderkunst meer ruimte is voor persoonlijke emoties.

De jury, dit jaar voor het laatst onder voorzitterschap van Paula van den Bosch (conservator van museum Bonnefanten in Maastricht), had het moeilijk, blijkt uit het juryrapport: ‘Er bleef een viertal over dat de prijs zonder meer werd gegund.’ Wat de zaak vervolgens bemoeilijkte, is dat de jury niet wilde dat de keuze voor de drie winnaars zou worden gelezen als ‘een statement’. Welk statement wordt uit het rapport niet duidelijk. Met Aidoo, Spierenburg en Zamblé koos de jury in ieder geval voor verhalende, persoonlijke en (veelal) figuratieve kunst.

Ook bij de andere genomineerden overheerst figuratie. En een bepaalde ernst. Zo schilderde Bo Bosk haast melodramatische (televisie)scènes en creëren Minne Kersten, Sara van Vliet en W. Rossen met eenvoudige taferelen (een bos bloemen, een bank, een lamp) veel suspense. Mogelijk gaan achter deze doeken ook persoonlijke verhalen schuil, daarover weidt de catalogus niet uit. En naar wie de vierde ‘winnaar’ was, blijft het gissen.

‘An Ode To Boris’ van Kenneth Aidoo. Beeld Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, foto Tom Haartsen

Kenneth Aidoo (34) onderzoekt in zijn portretten naar eigen zeggen ‘de rol en het leven van de zwarte mens’. In het paleis is nu een intrigerend zelfportret te zien, gebaseerd op een foto uit zijn studietijd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Aidoo had voor die fotoshoot een kostuum in middeleeuwse stijl aangetrokken. Hij vond dat het hem goed stond en dat zette hem aan het denken: ‘Waarom kom je het zwarte lichaam zo eenzijdig tegen op afbeeldingen en in boeken die gaan over de Middeleeuwen?’ Op het schilderij is een geplooide kraag te herkennen, waarin Aidoo ook dikke strepen goudkleurige verf verwerkte. Zijn ogen zijn gesloten, alsof we hem betrappen terwijl hij diep in contemplatie is.

Aidoo studeerde niet af als schilder, maar als filmmaker. Zijn schilderijen beschouwt hij als ‘filmstills’ en zijn schildertechniek heeft hij zichzelf aangeleerd. Daarin is de invloed van (mede-autodidact) Horace Pippin, die hij bewondert, duidelijk te zien. Pippin (1888-1946) was een Afro-Amerikaanse schilder die bekend is van zijn eenvoudige composities en felle kleuren. Aidoo schildert met een vergelijkbare scherpe en ontroerende eenvoud. De jury concludeert over zijn schilderijen: ‘chromatisch en compositorisch is het crystal clear’. Vorig jaar was Aidoo ook genomineerd voor de Koninklijke Prijs, toen met schilderijen die cartoonesker waren. In de catalogus vertelt Aidoo dat onze huidige tijd voor hem voelt als een ‘Black Renaissance’: ‘Over de hele wereld, van Ghana tot Nigeria, de USA, maar ook Nederland, is er interesse in wat wij doen, in hoe we schilderen, welke verhalen we vertellen.’

‘Untitled (attempt to carry)’ door Eva Spierenburg. Beeld Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst

De drie kunstwerken die Eva Spierenburg (35) in het paleis toont, zijn als zelfportretten op te vatten: zij verbeeldt hoe zij haar lichaam ervaart. Spierenburg maakt geen traditionele rechthoekige schilderijen, maar platte organische vormen die ze ‘sculpturale schilderijen’ noemt. Die vormen en ook haar kleurgebruik passen bij haar onderwerp. Zo verbeeldde ze de pijn in haar bovenbenen als twee donkerrode ellipsen met een pijnlijke zwarte spleet erin. De jury noemt haar eigenzinnige gebruik van technieken ‘ongeëvenaard en moedig’.

Spierenburg was al vier keer eerder voor de Koninklijke Prijs genomineerd en had, blijkens het juryrapport, al elf keer haar werk ingezonden. Haar kunst is de afgelopen tijd veel persoonlijker geworden. ‘Ik heb er jaren over gedaan om ‘ervoor uit te komen’ dat mijn schilderkunst vanuit mezelf vertrekt’, vertelt Spierenburg in de catalogus bij de tentoonstelling. Het opvallendste schilderij dat Spierenburg inzond heet Untitled attempt (to carry). De vorm doet denken aan een romp waarin een gezicht is te zien. Dit kunstwerk heeft te maken met de twijfels van de kunstenaar over de keuze voor het moederschap: ‘De contour volgt de vorm van mijn ademhaling wanneer ik mij inbeeld dat ik een leven in mij draag.’

‘She Who Walks Like a Lion’ door Iriée Zamblé. Beeld Tom Haartsen

Net als mede-winnaar Kenneth Aidoo portretteert Iriée Zamblé (27) vooral zwarte mensen: ‘Mijn doel is een visueel venster te creëren naar een beeldende wereld die ons, het zwarte lichaam, waardig weerspiegelt.’ Toch moeten we haar niet als activist typeren, zegt ze in de catalogus: ‘Ik wil gewoon schilderen. En mijn missie als kunstenaar is geslaagd wanneer mijn werken staan voor menselijkheid, niet enkel voor zwartheid.’ De afgelopen jaren exposeerde Zamblé in Museum Rembrandthuis en een schilderij van haar werd aangekocht door Stedelijk Museum Schiedam.

De vrouwen die zij portretteerde, hebben in hun blikken tegelijk iets nonchalants en iets indringends. De achtergronden liet Zamblé leeg, het schilderslinnen en daarachter het spieraam is te zien. Dat werkt, daarmee komen de geportretteerden op de doeken naar voren. Het is ook een strategie van Zamblé om deze vrouwen geen (historische) context te geven: ze zijn er gewoon, vanzelfsprekend nemen ze alle ruimte in. De doeken zijn groot, 150 bij 150 centimeter, veel groter dan de werken die ze had ingezonden toen ze in 2020 meedong naar de prijs. Die kleine schilderijen waren ook wat ruwer geschilderd. De jury noemt haar winnende portretten ‘magnetisch, passend in een lange portrettraditie, elke identiteitsdiscussie overstijgend’.

Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst, Paleis op de Dam, Amsterdam, t/m 23/10.