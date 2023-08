Koningin Wilhelmina wil geen verjaardagsfeest

Koningin Wilhelmina in haar werkkamer in Londen, circa 1940. Beeld Getty Images

Londen, 31 augustus 1940

Verjaardag van de Koningin (Wilhelmina was na de Duitse inval naar Engeland gevlucht, red.). Hare Majesteit is niet te bewegen geweest deel te nemen aan eenigerlei viering van Haar verjaardag, wilde dien in eenzaamheid in Eaton Square doorbrengen. Men heeft het moeten respecteeren.

Overigens heeft het Comité Neerlands Vrijheidsdag alle eer van haar werk. ’s Morgens diensten in de Protestantsche Kerk, een Katholieke kerk en een Synagoge, alle stampvol. In de Hollandsche Kerk was geen plaats over. De kerk was versierd met oranje, rood-wit-blauwe bloemen; een ontroerende dienst, niet zoozeer door de preek van ds. van Dorp als door de ernstige stemming van het publiek.

’s Middags een bijeenkomst in de Queen’s Hall voor alle Hollanders: er heerschte een onbeschrijfelijke geestdrift, vooral toen Prins Bernhard op het podium verscheen in zijn nieuwe kolonelsuniform en een zeer eenvoudige, maar warme toespraak hield.

Minutenlang hield het gejuich aan. Duizenden menschen zongen daarna gezamenlijk een heele ­serie vaderlandsche liederen.

’t Was een heel mooie middag, doch ik, en vele anderen, kwamen er erg gedeprimeerd vandaan. Hoe zou ’t bij jullie in Holland vandaag zijn? Dat houdt ons voortdurend en voortdurend bezig.

George Hart (1893-1943), hoofdambtenaar ministerie van Koloniën, vluchtte 14 mei 1940 naar Londen. Ingekort fragment uit Het dagboek van dr. G.H.C. Hart. Martinus Nijhoff, 1976.