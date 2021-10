‘Koning Bowi’ (4+) is fantasierijk muziektheater met aanstekelijke composities ★★★☆☆

Koning Bowi van Theater Sonnevanck. Beeld Sanne Peper

Een aantal jaar geleden was bij de EO de tv-serie Het geheime leven van 4-jarigen te zien. Dit was een opmerkelijk sociaal experiment in een kinderdagverblijf, waarbij kleuters met verborgen camera’s werden geobserveerd. Een gedragspsycholoog voorzag de kleuterconflicten van commentaar. Wie maar goed genoeg inzoomde op de mierenhoop ontwaarde een barre zoektocht naar structuur. Of in kindertaal: ‘Wie is de baas?’

Regisseur Daniël van Klaveren, de nieuwe artistiek leider van Theater Sonnevanck in Enschede, liet zich hierdoor inspireren voor de 4+-voorstelling Koning Bowi. Bowi (Bart Sietsema) is nieuw in groep 1 en moet zich staande zien te houden in de groep. De andere kinderen, met name Ruby en Zip (Isabelle Kafando en Sam van Hulst), zijn er niet op gebrand om alles te delen. Er ontstaat al snel een machtsstrijd, die in deze operateske voorstelling epische proporties krijgt. Bowi’s wens om de koning van de klas te worden komt uit. Daarop zetten de anderen nóg zwaardere middelen in om Bowi van de troon te stoten.

Koning Bowi is fantasierijk muziektheater met aanstekelijke composities van Lucas Wiegerink, uitgevoerd door percussionist Laura Trompetter. De spelers zingen korte, puntige liedjes. In hun rollen zijn ze allesbehalve zoetsappig. De ruzies kunnen soms best even fel worden. Maar, zoals vaak bij 4-jarigen, kan de vijand van tien seconden geleden ineens een vriend voor het leven zijn geworden.

Van Klaveren maakte een zeer toegankelijke mini-opera over hoe mensen, klein en groot, strijden voor het behoud van identiteit en in het nauw gedreven worden als ze de controle verliezen. Uiteindelijk komt alles goed, maar niet perfect goed. Er moet natuurlijk wel iets te strijden overblijven.

Koning Bowi Theater ★★★☆☆ Door Theater Sonnevanck, tekst en regie Daniël van Klaveren, muziek Lucas Wiegerink, met Bart Sietsema, Isabelle Kafando en Sam van Hulst 10/10, Theater Sonnevanck, Enschede, tournee t/m 28/11.

