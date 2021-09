Komiek Ali Wong is stoutmoedig, open en soms gewoon ronduit lomp

Ali Wong Beeld Getty

Als Ali Wong op ballerina’s het podium van het Beacon Theatre in New York betreedt, denk je niet meteen: dit wordt een avond vol gore, harde grappen. Ze draagt een keurige bril en heeft een knotje op haar achterhoofd. Maar dan trekt ze haar mond open.

‘Mannen met geld, macht en respect kunnen met iedereen naar bed’, begint ze met haar kenmerkende schorre rasp, ‘maar naarmate vrouwen meer geld, macht en respect genieten, worden ze juist minder aantrekkelijk gevonden en wil niemand met ze naar bed. Hierdoor komen mannen er nooit achter hoe spectaculair het is om klaar te komen in het gezicht van een miljonair.’

Miljonairs zoals Oprah en Ellen DeGeneres zijn zo succesvol omdat ze in alles goed zijn, zegt ze, ‘dus óók om over klaar te komen’.

De inmiddels 39-jarige Ali Wong, zelf een miljonair, is een van de succesvolste komieken van de Verenigde Staten. Vorig jaar werd ze door Time uitgeroepen tot een van de honderd invloedrijkste mensen van 2020. Als vrouwelijke komiek zou ze taboes doorbreken met haar expliciete grappen over seks die zonder enig ongemak uit haar mond schieten.

Tijdens de voorstelling Milk and Money, waarmee ze nu door de VS toert, heeft Wong maar een paar tellen nodig om de theaterzaal te transformeren tot een voetbalkantine voor vrouwen. Terwijl zij het hoogste woord voert, lacht de rest mee.

De vunzige Wong is de schaamte over taboes al zo lang zo ver voorbij dat haar publiek niet eens ineenkrimpt als ze zegt dat ze tijdens orale seks met vunzige opmerkingen de boel bij elkaar liegt. ‘Dit is de grootste penis die ik ooit heb gezien.’ Alles om er sneller vanaf te zijn. ‘Je leugens zullen je verlossen’, adviseert ze.

Summa cum laude

Ali Wong werd in San Francisco geboren en is de dochter van een Vietnamese moeder en een Chinees-Amerikaanse vader. Nadat ze summa cum laude is afgestudeerd in Aziëstudies en op de komedie-en theaterclub van haar universiteit wat ervaring heeft opgedaan, treedt ze op haar 23ste voor het eerst op in een komedieclub. Ze vindt het zo leuk dat ze besluit het vak een serieuze kans te geven. Wong verhuist naar New York en reist jarenlang het land door om op te treden, soms negen keer per dag, om daarna te overnachten in goedkope motels.

Tijdens optredens wordt ze weleens aangekondigd met opmerkingen als ‘Nu komt iemand die normaal gesproken je nagels doet!’ of ‘Hier is de vrouw die je was doet’. Ze moet opboksen tegen het stereotype dat Aziaten veel kunnen, maar te stil en ingetogen zijn om grappig gevonden te kunnen worden.

Sommige Aziaten hebben dat idee zelf ook geïnternaliseerd, zei Wong hierover tegen The New York Times. Het is vaak voorgekomen dat Aziaten die komiek willen worden hun ambities met haar delen en uiteindelijk toch niet doorzetten, omdat ze denken dat het nooit zal aanslaan.

Volgens Wongs filosofie betekent komedie niet ‘mensen aan het lachen krijgen’ maar ‘mensen verrassen met iets wat ze niet verwachten’, en juist in de Aziatische cultuur komt ze veel van die ‘verrassingen’ tegen. ‘Aziaten staan erom bekend zich niet snel te schamen; als mijn vader een scheet moest laten, deed hij het gewoon’, zei Wong tegen The New York Times. Op de stilste, meest ongepaste plekken, zoals in een kerk of bibliotheek. ‘Geweldige komische timing.’

Grappen over seks zijn niet nieuw, maar de beeldende wijze waarop Wong op een podium praat over squirten, scheten en anale seks is wel degelijk opvallend. In veel interviews zegt ze uit een atypisch Aziatisch gezin te komen waar seks geen taboe was.

Haar vader was arts en kwam vroeger thuis met de vreemdste verhalen over het menselijk lichaam, zei Wong tegen The New Yorker. Zo tekende hij de anus van een patiënt na waaruit hij ’s middags nog barbiehoofden had gevist.

Alles wat Wong thuis en tijdens haar naar eigen zeggen wilde jeugd leert over seks neemt ze mee het podium op en daarmee trotseert ze stereotypen over moeders, vrouwen en Aziaten. ‘Als Aziatisch-Amerikaanse vrouw is het cool om iemand te zien die ons culturele erfgoed vertegenwoordigt en tegelijkertijd elk stereotype het hoofd biedt’, zei voormalig model en influencer Chrissy Teigen over Wong in Time. ‘Ze is open over haar seksualiteit, ze praat stoutmoedig over haar lichaam, ze lacht haar man uit, ze lacht haar kinderen uit – ik voel me één met haar.’

Ali Wong in Hard Knock Wife.

Zin in seks

Wongs show in New York volgt een duidelijk patroon. Terwijl ze in kleine stapjes heen en weer schuifelt over het podium en met krakende fluisterstem – vaak vergeleken met die van Clint Eastwood – haar grap opbouwt, neemt haar stemvolume toe. Als de uitsmijter nadert, verdwijnt de rasp. Nu begint ze te schreeuwen, klinkt ze boos – en is ze op haar grappigst – want je kunt wel zin hebben in seks, maar als vrouw is het nog maar de vraag of jij ook aan de beurt komt. ‘En daarom heeft het geen zin om vreemd te gaan. Ik weet toch zeker dat ik niet zal klaarkomen!’

Wong laat zich inspireren door het werk van Dave Chappelle en Chris Rock. Net als Rock gaan veel van haar sketches over de verschillen tussen mannen en vrouwen. In 2016 breekt ze door bij het grote publiek, ook het Nederlandse. Vorig jaar juni zou ze naar Amsterdam komen, maar haar show werd afgelast.

Als Ali Wong haar publiek in New York wil uitleggen waarom er meer mannelijke komieken zijn dan vrouwelijke, vertelt ze over al die jonge modellen met laaghangende zonnebrillen die haar mannelijke collega’s na hun optredens opwachten.

En dan begint ze te schreeuwen: ‘Het enige dat ik krijg zijn privéberichten op sociale media van psychopaten met nul volgers die met mij naar bed willen om een stukje van mijn schaamhaar af te knippen voor hun antieke poppencollectie!’