Komedie Niks vreemds vertelt niets wezenlijks over uitgebluste relaties ★★☆☆☆

Niks vreemds aan

‘Niks vreemds aan’ is eigenlijk een gekke titel voor een komedie over een aantal mensen die voor een avondje besluiten swingen te proberen. Als je dat doodnormaal vindt, valt er immers geen ‘hilarische, sexy komedie’ over te maken.

Swingen is hier trouwens: twee mensen die in een opwelling hun tegenstribbelende partner min of meer dwingen om een avond aan partnerruil te doen met een stel volslagen vreemden. Dat hele idee is verschrikkelijk, niet grappig. Wel knap hoe onvoorstelbaar ongemakkelijk vooral Frederik Brom en Ilse Warringa de eerste ontmoeting tussen die stellen weten te maken. Maar een ongeloofwaardige plottwist haalt vervolgens de allerlaatste mogelijkheid onderuit om aan de hand van dit thema nog iets wezenlijks te zeggen over uitgebluste relaties, liefde, verlangen en vertrouwen.

Niks vreemds aan komedie ★★☆☆☆ Regie Andrejs Ekis Met Ilse Warringa, Frederik Brom, Loek Peters, Peggy Vrijens 87 min., in 32 zalen.