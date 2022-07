De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: stop de kerkklok.

DONG, DONG, DONG, DONG, DONG. Verdeeld over maar liefst 48 sessies slaat de kerkklok 180 keer per dag, om ons op luidruchtige wijze te vertellen wat onze telefoon, onze magnetron en godbetert onze eigen klok ook al melden: hoe laat het is. Dat moet stoppen.

Het hoogst haalbare voor een opiniemaker is het ontketenen van een nieuwe cultuuroorlog. Jong tegen oud, stad tegen platteland, zwart tegen wit, arm tegen rijk. Dat is mijn droom. Dit moet een polemiek worden die de zwartepietendiscussie doet verbleken. Ik wil de Quincy Gario van de antikerkklokkenbeweging zijn.

Het is perfect: we kennen de kerkklok uit onze jeugd, hij heeft een religieus tintje, iets traditioneels en het kan nooit lang duren voordat een of andere klokkenluider op televisie begint te janken omdat we zijn bijbaantje afpakken. Mensen zullen boos op me worden. Is dit wat ik wilde?

En mijn antwoord zal volmondig ‘ja’ zijn. Want wie denken die christelijke klokkenfascisten wel niet dat ze zijn? Elk half uur luiden ze dat kreng, zo hard dat je het niet kan negeren. Waarom accepteren we deze krankzinnige claim op de openbare ruimte? Omdat we dan weten hoe laat het is? Hou toch op. Na middernacht, als ik meestal naar bed ga, slaat de kerkklok drie keer op rij eenmaal. Wat héb ik daaraan? DONG! ‘O, goed dat ze het even melden, het is half 1, 1 uur, half 2 of misschien al half 5. Hoe lang heb ik eigenlijk geslapen? Waarom ben ik op aarde? Is er een god? Ziet Hij me nu?’

En zó winnen ze zieltjes. Door ons gek te maken. Kom in verzet tegen de indoctrinatie van de kerkklok. En néé, ik keur geweld niet goed. Maar er komt een moment dat ik het wél begrijp.