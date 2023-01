Kom eens uit die culinaire comfortzone: werelds eten met Jonneke de Zeeuw

Jonneke de Zeeuw, ook bekend als Mooncake, bij Toko Bandung in Osdorp, Amsterdam-West. Beeld Marie Wanders

Het kan gebeuren dat je in een stad ergens in Nederland langs een ogenschijnlijk onbeduidende eetgelegenheid loopt, waar opeens iemand opstaat en begint te klappen. Dat is dan Jonneke de Zeeuw, a.k.a. Mooncake (geboren in 1987) die tot in haar hart is geraakt door Armeense kebab met kersen of een hemelse versie van Iraans saffraanijs met pistache. Het overkwam de wereldeten-specialist in het Iraanse restaurant Prins Caspian, dat is gevestigd in een buurthuis in Kanaleneiland-Noord in Utrecht.

In haar onlangs verschenen boek All You Can Eat. Dé nieuwe eetgids van Nederland is Prins Caspian een van de verborgen parels van eethuizen en -restaurants in Nederland met veelal niet-westerse keukens. ‘Was dit wel ijs?’, vroeg ze zich in een golf van gelukzaligheid af. ‘Moet dit niet gewoon een opzichzelfstaande nieuwe naam krijgen?’ Miss Tajine, in de Hardebollenstraat in het centrum van Utrecht, is ook zo’n voltreffer. ‘Als je aan de b’stilla van Christa kan komen, doe dan wat je moet doen en grijp je kans. Een elegante pastei met flinterdun knisperend deeg, gevuld met kip, kaneel, amandel en saffraan… met een heel subtiel vleugje oranjebloesemwater’, luidt haar aanbeveling. En dan hebben we het nog niet over de beste jollofrijst van Nederland bij Ebony Afrokitchen op de Amsterdamsestraatweg.

‘Culinair pamflet’

Ter vergelijking: in de Utrechtse top-3 van Michelin stonden in juni dit jaar Héron, Bistro Madeleine en Restaurant 273. Prachtige restaurants met eersteklas eten, daar niet van, maar in de basis toch vooral Frans georiënteerd. Veel multicultureler dan wat szechuanolie op carpaccio van ree of shiso bij Hollands melkrund krijg je er niet. Dat is dus iets wat De Zeeuw niet begrijpt en waar ze zich druk over maakt. Ze schreef er in 2021 al een ‘culinair pamflet voor alle Nederlanders’ over, All inclusive aan de keukentafel. ‘Dat was eigenlijk het opstapje voor All You Can Eat, zegt ze in de Syrische patisserie Alsham Delights, ons startpunt voor een mini-foodtour door Osdorp. Een omgeving die volop in beweging is en waar de tweede- en derdegeneratiemigranten hun stempel drukken op het aanbod.

‘Osh el bulbul’ (vogelnestjes-baklava) van Alsham Delights. Beeld Marie Wanders

Neem nou de zoetwaren die ze hier maken. De meest verfijnde Syrische baklava, opgebouwd uit flinterdunne deeglaagjes die je nog allemaal kunt onderscheiden. ‘Vogelnestjes’ van ragfijn gesponnen kataifideeg. Fraai versierde ma’amoul (koekjes) van griesmeel gevuld met dadels en pistachenoten. ‘Een van de werknemers, Abdul, komt uit een familie van patissiers en is ook als kind al begonnen met gebakjes maken. Hij is echt een toppatissier, dat wordt van generatie op generatie doorgegeven. En ik vind dat daar te weinig aandacht voor is. Hoe ongelooflijk goed dit is.’

De omgang in Nederland met andere eetculturen is welbeschouwd best tegenstrijdig. Inmiddels heeft een kwart van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond en in de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is dat zelfs meer dan de helft. De Nederlands-Indische rijsttafel en het Chinees-Indisch restaurant zijn cultureel erfgoed. Pizza’s zijn net zo ingeburgerd als een broodje warm vlees. In stadswijken als de Indische buurt (Amsterdam) of rond de Kruiskade (Rotterdam) zijn de restaurants even divers als de bevolking.

Taalgedrocht

Divers is echter nog lang niet altijd inclusief, constateert De Zeeuw. De Franse keuken is nog steeds de standaard, dat is haute cuisine, met in de slipstream nieuwere ontwikkelingen als de moleculaire of de Nordic cuisine. Keukens uit andere werelddelen zijn daaraan ondergeschikt. Als een trendy kookboekenauteur als Yotam Ottolenghi en sterrenchefs de pita salonfähig maken, wordt het een hype en telt het mee. Maar er waren al jarenlang mensen in Nederland die onopgemerkt fantastische pita’s maakten en verkochten. En terwijl je een culinair onbenul bent als je eclair of macaron niet goed kunt uitspreken, is een taalgedrocht als pitabroodje (pita ís brood) onuitroeibaar.

Overigens wordt er niet alleen in taal geknoeid met eten, maar ook met het eten zelf. Niet-westerse gerechten als roti of hummus zijn ingelijfd in het supermarktassortiment, worden fabrieksmatig geproduceerd en verschijnen als een schim van zichzelf in de schappen. Met als dieptepunt de roti maar dan zonder roti van de Hema. ‘Er is hier een hele generatie aan het opgroeien met het idee dat hummus naar zure mayonaise smaakt’, schrijft De Zeeuw in haar pamflet.

Bij Slagerij Kaddour: plakje pittige grillworst met madame-jeanettepeper. Beeld Marie Wanders

Als je dan wilt knoeien met eten, doe het dan goed. Er is niets tegen nieuwsgierigheid naar het eten van andere culturen. Er is niets tegen om een eigen twist te geven aan een traditioneel recept. Maar er wonen inmiddels een hoop mensen in Nederland voor wie eten zo belangrijk is, dat het onderdeel is van hun identiteit, stelt De Zeeuw. ‘Als je dan dus met iemands eten klooit, klooi je met iemands cultuur en identiteit.’ Waar het om gaat is échte interesse in een andere (eet)cultuur, ‘dat je moeite doet om te achterhalen hoe iets zit. Niet omdat iets een hype is, of omdat het geld oplevert.’

Haar pamflet en haar gids zijn de middelen die De Zeeuw daarvoor inzet. In combinatie met de foodtours die ze niet alleen in Osdorp en de Indische buurt doet, maar ook in Rotterdam. De havenstad is wat haar betreft een lichtend voorbeeld van de ideale integratie. Zo bakt bakkerij Havenaar, inmiddels verhuisd naar Ridderkerk, als vanzelfsprekend naast de croissants (waren ooit erg buitenlands) en de volkorenbroden ook Surinaamse puntjes, bojo en fiadoe (Surinaamse taart) en kun je bij De IJssalon terecht voor dawet-, Fernandes- en baklavaijs. En Slagerij Schell verkoopt behalve Zeeuws katenspek ook Chinese charsiu (geroosterd varkensvlees) en Antilliaanse kerstham.

Drempelvrees

Daarbij heeft ze nog altijd haar website en blog Mooncake, waar het in 2015 allemaal mee begon en waarop ze al haar ontdekkingen deelt. De Jonneke die nu overal naar binnen stapt, naar alles wijst, vraagt wat het is en in haar mond stopt, was er toen nog niet. De Eindhovense die op haar 17de bij restaurant Hoitin op de Amsterdamse Zeedijk voor het eerst in haar leven mooncakes (cakes met ei erin, voor het Chinese midherfstfestival) zag liggen, was te verlegen om de koks of het bedienend personeel aan te spreken. Om dat moment te markeren als omslagpunt voor wat ze later juist wél is gaan doen, noemde ze haar site Mooncake. ‘En veel mensen zijn mij toen Mooncake gaan noemen.’

Vitrine van De lekkere Afghaan. Beeld Marie Wanders

Omdat ze zelf dus ook weet hoe moeilijk het kan zijn de drempel over te stappen van een onbekend restaurant, uit een onbekende cultuur, waar je niet weet wat je moet bestellen, maakte ze de gids en zou ze het liefst bij haar foodtours iedereen persoonlijk het eten naar binnen willen duwen. Hier, proef! ‘Mijn doel is zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen om zoveel mogelijk van elkaar en met elkaar te gaan eten. Dat mensen uit hun culinaire comfortzone komen.’

Want wat we vooral moeten beseffen, is dat er in Nederland dus al zo ontzettend veel is. De Zeeuw merkte het zelf toen ze een tijd in Tel Aviv woonde en opeens smachtte naar Indonesische gadogado en emping, en in Antwerpen miste ze al snel de Surinaamse roti. Nederlands eten is niet alleen de Hollandse pot met aardappelen, boerenkool en rookworst, dat is slechts een van de vele eetculturen die hier bestaan. Hoe mooi zou het zijn als we daar nou wat meer voor openstaan, dat de sterrenchefs niet naar het buitenland gaan voor inspiratiereizen, maar gewoon híér op straat kijken. ‘In de Watergraafsmeer zit de Buurt Super Man die geweldige sucuk en pastirma (Turkse worst) maakt. In dezelfde straat zit restaurant The Lobby. Waarom serveren zij die worst niet? Nederland is zo’n koekjesland, waarom krijg ik nou nooit een Surinaams kokosbiesje of gommakoekje bij de koffie?’

Balkon Jonneke de Zeeuw: All You Can Eat. Dé nieuwe eetgids van Nederland. Kosmos Uitgevers €25,99. Restaurantgids met 120 eetculturen en 450 adressen & tips door heel Nederland. Indeling in regio’s en 4 grote steden, achterin een register van eetculturen en een uitgebreide begrippenlijst. Voorin de ‘toplijstjes’, van bijzondere ontbijten tot latenight-trek en van vegan & verrukkelijk tot kwaliteitskebab.

Rondje Osdorp Alsham Delights Tussen Meer 58 webwinkel: alshamdelights.nl Syrische patisserie, opgezet door Maher Kandakjie. Interieur met goudkleurige muren met sierlijke ornamenten en Arabisch schrift. Het meest betoverend zijn de zoetwaren zelf, die het Syrische gezegde ‘het eten begint met je ogen, dan pas met je mond’ helemaal waarmaken. Kenmerkend voor de Syrische baklava is dat ze niet overdadig is overgoten met suikerwater, en er meestal ghee wordt gebruikt, wat een volle, nootachtige smaak geeft. Maher en zijn medewerkers dragen de kennis en kunde van generaties Syrische patissiers met zich mee, waarmee ze zowel traditioneel gebak maken als vernieuwingen doorvoeren – bijvoorbeeld de kokosrotsjes. Het gebak kan in prachtige houten cadeaudozen worden geleverd, die ook niet misstaan als sieraden- of brievendozen. Helaas bleek er niets helemaal veganistisch te zijn, misschien kunnen de bakkers daar nog wat op verzinnen. Slagerij Kaddour Tussen Meer 59A webwinkel: kaddour.nl Slagerij Kaddour is een voorbeeld van culinaire en culturele versmelting. Ahmed Kaddour begon in 1982 een Marokkaanse slagerij in Amsterdam-Noord terwijl zijn kinderen opgroeiden met klasgenootjes die broodjes ham en Hema-rookworst aten. Proeven kon niet, want varkensvlees is niet halal. Dus besloot vader Ahmed halal ham en rookworst voor zijn kinderen te maken. Daar kwamen later de halal kroketten, bitterballen en worstenbroodjes bij. Dat werd zo’n succes dat de slagerij in Amsterdam inmiddels vier vestigingen heeft en een in Utrecht, plus verkoop via de webshop. Zoon Rachid, die in zijn slagersfamilie lang heeft standgehouden als vegetariër, is in zijn vaders voetsporen getreden met dien verstande dat de slagerij principieel vlees van betrouwbare, particuliere Nederlandse boerderijen verkoopt. Toko Bandung Pieter Calandlaan 333 tokobandung.nl Sinds 1963 zit Toko Bandung in Osdorp en is, met Toko Dun Yong op de Zeedijk, een van de oudste toko’s in Amsterdam. Dat maakt het ook geruststellend vertrouwd, met een vitrine waarin de metalen bakjes staan met de bekende rames-ingrediënten als boontjes, sajoer lodeh, tahoe-tempeh, semur en rendang; in totaal meer dan veertig verschillende gerechten. Een van de specialiteiten is daun papaya pedis, gestoofd en gekruid papayablad. ‘Bitter, maar verslavend’, schrijft De Zeeuw. Naast afhaal is Toko Bandung ook een goed gesorteerde oosterse toko met sambals en satésauzen te kust en te keur, plus een zeer uitgebreid aanbod in specerijen. Westmarket Osdorpplein Vrolijke Friet / De lekkere Afghaan Espressobar Il-Gusto De Westmarket is een combinatie van winkelcentrum en food court. Denk nu bij de term food court niet meteen aan de Hallen bij de Kinkerstraat, de versie op het Osdorpplein is min of meer organisch meegegroeid met de veranderende samenstelling van de bewoners in de buurt. Geen Nederlands winkelcentrum zonder patat, en daarin voorzag de Vrolijke Friet van de Hindoestaans-Surinaamse eigenaar Steven al. Behalve zijn frieten bakte hij Holtkamp- en Kaddourkroketten en grilde hij kip. Toen hij enkele jaren geleden bevriend raakte met het koppel Oemari en Farida, vluchtelingen uit Afghanistan op zoek naar ruimte voor een eigen zaakje, schoof Steven zijn frieten en kroketten een stukje opzij. Sindsdien huizen de Vrolijke Friet en De lekkere Afghaan bij elkaar in een kraam en kun je er Hollandse patat met Afghaanse dahl, spinazie, kip kebab en (soms) verse mantu (gehaktdumplings) eten. Il-Gusto klinkt als een Italiaanse espressobar en dat is het ook, behalve dat die wordt gerund door Rachid die vanuit Noord-Marokko de ‘za3za3-shake’ introduceerde, wat een instanthit werd. Za3za3 betekent zoiets als alles door elkaar en de 3 staat voor de Arabische letter ‘ain’ die wel een beetje op een omgekeerde 3 lijkt. Deze ‘Marokkaanse’ smoothie bestaat onder meer uit avocado, banaan, amandel, honing, appel en vijgen. Je kunt bij Westmarket ook terecht voor Chinees-Taiwanese bubbelthee van Kungfu Milk Tea en de Surinaamse kwie kwie (vis) van Eethuis Rose.

Za3za3-shake, de Marokkaanse smoothie 2.0 van Il-Gusto in foodcourt Westmarket. Beeld Marie Wanders

De lekkere Afghaan in food court Westmarket. Beeld Marie Wanders

Marokkaanse olijfolie bij Slagerij Kaddour. Beeld Marie Wanders

Rijst met linzen van De lekkere Afghaan in food court Westmarket. Beeld Marie Wanders