Kolossale tekeningen, prentkunst en schilderingen maken duidelijk dat ‘size matters’ ★★★★☆

De enorme omvang van de getoonde (kunst)werken op de expositie XXL papier diende niet altijd een artistiek doel, maar is vaak wél een lust voor het oog.

Grote kunstwerken zijn er genoeg. Michelangelo’s spierballenschildering tegen het plafond van de Sixtijnse Kapel in Rome. De bovenmaatse troffels, pikhouwelen en honkbalknuppels van Claes Oldenburg. Antony Gormley’s hurkende (of poepende?) reus aan de Houtribdijk bij Lelystad.

Vraag is alleen of de grootte altijd een artistieke oorsprong heeft: of ‘size matters’ puur en alleen uit stilistische motieven geboren is. Niet noodzakelijkerwijs, zo laat de tentoonstelling XXL papier – Groot, groter, grootst! in het Rijksmuseum zien. Integendeel. Het gros van de 27 tekeningen, grafiekwerken en schilderingen op papier uit de collectie van het museum heeft zelfs helemaal geen kunstzinnige pretenties, maar is wel groot. Verdomd groot.

Het is een verfrissende constatering.

Een van de mooiste voorbeelden is de 16 meter lange, dertig bladen tellende ets van de begrafenisstoet van Frederik Hendrik uit 1651. Het lijkt alsof de lange stoet, op weg tussen het Haagse Binnenhof en de koninklijke grafkelder in de Delftse Nieuwe Kerk, in zijn geheel moest worden afgebeeld. Inclusief alle honderden rouwenden, in lange sombere jassen en met wapperende vaandels. Een kilometers lange optocht die de lengte dicteerde van de serie etsen die, zoals een verkoopcatalogus uit 1671 de prent aanprees, ‘op ’t grootste papier’ waren afgedrukt. Hoewel, toch niet groot genoeg: omdat de hele stoet er niet op kon, verdwijnt die aan één zijde, onder een erepoort door, de verte in.

De begrafenisstoet van stadhouder Frederik Hendrik te ’s-Gravenhage in 1647 (detail), Pieter Nolpe, naar Pieter Jansz. Post, 1647-1651, ets, 20 cm x 1650 cm. Beeld Rijksmuseum

Of neem de intrigerende, smalle, 5 meter hoge blauwdruk van de kust van Japan, uit het begin van de 20ste eeuw. Het doel van de tekening bepaalde de vorm en lengte van deze ‘cyanotypie’: de aanleg van de spoorlijn tussen Toyama en Naoetsu, aan de Japanse westkust. De railverbinding van 130 kilometer noodzaakte de aannemers en opzichters een minutieuze bouwtekening te maken, die in delen oprolbaar was. Maar uitgerold is de tekening door zijn blauwe gloed, de kriebelige, witte lijntjes en topografische aanduidingen een lust voor het oog.

Pragmatisme als leidend beginsel van hoe een tekening eruit moet zien: je kan op voorhand niet bedenken dat het resultaat ook een esthetisch genoegen kan opleveren. Wat toch zo is.

Natuurlijk, de 2,2 meter brede houtsnede van Titiaan bevestigt zijn faam als artistieke grootheid. Naar verluidt was Titiaan eerder bekend door zijn grafiek dan door zijn schilderijen. Verrassend, maar niet onterecht. De kolkende lijnen in het landschap zijn krachtig en ritmisch en al even modern als in de latere tekeningen van Vincent van Gogh.

Je zou kunnen zeggen dat de woelige lijnenzee in Titiaans houtsnede de omvang van 12 vellen papier rechtvaardigt. Maar de tentoonstelling XXL Papier laat ook zien dat omvang zelf een artistieke factor is. Zo geven de metershoge ‘cartons’, de werktekeningen voor de glas-in-loodramen van de Haarlemse St. Bavokerk, je een overweldigend gevoel van grootsheid die je vanuit de kerkbanken in de gebouw zelf niet zo zou overvallen.

Afmetingen als een zelfstandige factor van belang, wellicht getuigt de ‘Stamboom van het Habsburgse huis’, uit 1535, daar nog het meest van. Er was 7 meter papier nodig om de rijke familiegeschiedenis van Karel V te illustreren. De omvang alleen al laat de importantie zien die de Rooms-Duitse koning en keizer, heer der Nederlanden, koning van Spanje en aartshertog van Oostenrijk zichzelf wilde toebedelen. Voor iedere onderdaan in een oogopslag een reden om te rillen voor diens macht. Op een klein A4’tje uitgetekend was Karel slechts een Kareltje geweest.

Cyclorama (detail), toegeschreven aan Heinrich Heyl en de gebroeders Borgmann, ca. 1850. Beeld Rijksmuseum

Reuzencyclorama Natuurlijk heeft de tentoonstelling XXL papier ook artistieke bijdragen, zoals in het handgeschilderde ‘reuzen-cyclorama’, toegeschreven aan Heinrich Heyl en de gebroeders Borgmann. De maar liefst 23 meter lange rol papier laat een exotisch landschap zien, naar verluidt ergens in Zwitserland, Oostenrijk en Italië, maar toch eerder verzonnen dan met enige werkelijkheidszin. Verbeeld in hallucinerende Kodachrome-kleuren. Met kleine herderlijke tafereeltjes van figuurtjes in klederdracht, wandelend over landweggetjes of musicerend op een bootje. Lange tijd was onduidelijk waarvoor deze giga-voorstelling diende. Opgerold in het Rijksmuseumdepot stond het vermeld als ‘kamerbehangsel’. Maar eenmaal uitgespreid bleek het een bewegend panorama te zijn van maar liefst 1,5 kilometer (waarvan nu dus 23 meter wordt getoond). Het was in opdracht van de Duitse ondernemer Ferdinand Reichardt gemaakt. De geschilderde fries moest met een inventief mechanisme, als Thorarollen, op twee spoelen worden afgedraaid; zoals in de Leydsche Courant op 17 oktober 1853 aangekondigd op ‘8 ure precies, [met] muziek gespeeld door den Heer Fastré, pianist van Z.M. den Koning der Nederlanden’.