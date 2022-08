Kokoroko is meer een liveband, maar de melodieën op dit langverwachte debuut zijn soms hemels mooi ★★★☆☆

Kokoroko: Could We be More

Het was lang wachten op het debuut van de Londense band Kokoroko. Het afrobeatcollectief staat al jaren hoog in de bekende ranglijsten van ‘bands die we in de gaten moeten houden’, maar dat album bleef maar uit.

Kokoroko is vooral een live-spektakel, lieten ze al eens zien en horen bij een show in Groningen, op Eurosonic Noorderslag. De Nigeriaanse jazz krijgt op het podium een enorme dynamiek dankzij het muzikale charisma van de drie koperblazende vrouwen, met trompettist en bandleider Sheila Maurice-Grey als aanjager en sax (Cassie Kinoshi) en trombone (Richie Seivwright) in haar kielzog.

Op Could We Be More is de sound minder uitgesproken, en dat is in eerste instantie wat teleurstellend. Kokoroko laat de blazers nooit in het rood schieten, en het bandgeluid is aan de gesmeerde kant. Maar dat brengt de vloeiende en soms hemelse melodieën juist ook weer extra onder de aandacht. De solo’s van sax en trombone in het licht psychedelische Ewà Inú glijden als dwaallichten door een bos van hobbelende baslijnen en percussie, en in het mooie Age of Descent duwen de blazers in zachte unisono tegen sprankelende gitaren, die ook al enigszins beneveld door de vervormingseffecten worden getrokken.

Vreemd genoeg treedt vooral bij de vocale stukken, vertolkt door de blazerssectie, enige lamlendigheid op. Het nummer Those Good Times bijvoorbeeld is een net wat te nietszeggende r&b-hymne, waarbij het moeilijk is de aandacht vast te houden. Gelukkig maakt het honkende koperwerk in het strijdbare War Dance de oren weer wakker.

Het wordt tijd voor een paar nieuwe liveshows van deze band. Gelukkig is het gezelschap volgende maand in het land, bij festival Into the Great Wide Open op Vlieland en in podium Annabel te Rotterdam.

De Londense afrobeatband Kokoroko.

Kokoroko Could We Be More Global ★★★☆☆ Brownswood/News