‘Koffietijd’ verdwijnt van de buis, waar moeten we in de ochtend nu op terugvallen?

Een klap van immense proporties dinsdagmiddag, toen na ruim twaalf jaar het einde van Koffietijd werd aangekondigd. Er werd iets gewauweld over ‘te lage kijkcijfers’, ‘te hoge productiekosten’ en een ‘aflopend contract’. Het programma mag nog zeven maanden door, maar op 26 mei komt er dan toch echt (opnieuw) een einde aan het iconische ochtendprogramma.

Presentatoren Quinty Trustfull en Vivian Slingerland begonnen hun introductie woensdag sober. Quinty vond het ‘hartstikke jammer’, en dat was nog een ‘understatement’. Maar de reacties die ze ontvingen waren unaniem hartverwarmend. Van Jochem Myer tot de 3JS: iedereen wilde nog een keer langskomen. Maar Quinty bleef erbij: het was gewoon balen! Slingerland vond het ordinair gezegd ‘gewoon kutzooi’.

De presentatrices gingen vooral het familiegevoel missen. Ze waren niet de enige. Ook wij hebben Koffietijd al die jaren voor lief genomen, en zijn er maar blind van uitgegaan dat het programma er altijd zou zijn in moeilijke tijden. Want als we eerlijk zijn was er geen fijner programma om bij uit te zieken dan Koffietijd. Ook een verplichte thuiswerkdag kreeg kleur door het heerlijke gekeuvel op de achtergrond.

De uitzendingen van deze week hingen aan elkaar van de hoogtepunten. Dinsdag was taalkundige Leonie Cornips te gast om te praten over een ‘Google Translate voor dieren’ (geen diervriendelijker programma dan Koffietijd). Cornips bleek gespecialiseerd in koeiengeluiden, en had een koeienquiz meegenomen, waarin Loretta en Quinty moesten raden welke boe hoort bij welke gemoedstoestand (‘Dat is wel een échte boe!’). Hierna werden we ook nog getrakteerd op Karin Bloemen, die zingend haakles kwam geven aan Loretta, waardoor Quinty vragen kon stellen als: ‘Haak je nou anders als je het zingend doet?’

Loretta Schrijver en Quinty Trustfull spelen een koeienquiz. Beeld RTL

Om nog maar te zwijgen over de vele hoogtepunten door de jaren heen. Denk aan het hallucinant-hilarische gesprek met De Jeugd van Tegenwoordig (Loretta: ‘Ik was een klootzak, een heel mooi nummer’), Jan Smit die de sirtaki danst, Peter Jan Rens die van een duikplank springt of rapper Yes-R, die Loretta en Rob Kamphues liet rappen in de tuin. Natuurlijk had Koffietijd daarbij altijd oog voor het serieuzere werk, want de luchtige items werden zonder enige moeite afgewisseld met mentale problemen van jongeren en plastic soep in de oceaan.

Je hoefde het vaak niet eens te zien om te weten dat het geruststellende Koffietijd-universum er altijd was. Waar moeten we in de ochtend nu op terugvallen? Goedemorgen Nederland? Te veel Annemarie van Gaal en Uri Rosenthal. Het Journaal? Te weinig koeienquizjes. De andere zenders? Louter herhalingen.

Het is makkelijk om badinerend te doen over Koffietijd, maar het programma hoort er gewoon bij. Het moet er zijn, gewoon als fijne wetenschap dat het even kan. Eventjes ontspannen in de morgen, kijken wat de dag ons brengt vandaag.

Nog 148 afleveringen te gaan. Ik probeer geen uitzending meer te missen.