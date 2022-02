De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Een greep uit door mij verstuurde appjes deze week: ‘Wow, Rusland is buurland van Oekraïne én Japan!’, ‘Ben al lang blij dat de kroegen openblijven’ en ‘Fuck, dit wordt serieus een oorlog met tanks en soldaten? Niet gewoon drones en idk... cyberdingen?’. Mij niet bellen dus, als je zoekt naar goede duiding van de oorlog.

De laatste keer dat ik zo’n opwelling van bescheidenheid had, was aan het begin van de coronacrisis. En ik was niet de enige. We moesten het overlaten aan de virologen, als leek diende je een standpunt altijd in te leiden met ‘Ik ben geen viroloog, maar...’. Het opinieprobleem dat daaruit volgde, was tweeledig: virologen bleken toch vooral nerds die verder ook niet wisten hoe je zoiets als samenleving moest aanpakken, en de niet-virologen die zich als eersten bij talkshows opdrongen waren precies de types die wel degelijk beter hun mond konden houden.

Dat probleem werd niet meteen zichtbaar, want in eerste instantie waren we nog eensgezind. Pas toen duidelijk werd dat het niet alleen ging om een gezondheidscrisis, maar vooral om een botsing van belangen, werd het grimmig. We zitten nu nog in de relatief prettige eerste opiniefase van de nieuwe crisis. We zwaaien digitaal met Oekraïense vlaggetjes, we zwijmelen weg bij het dappere volk van de knappe president Zelensky en verafschuwen Vladimir Poetin.

Vooralsnog vinden we allemaal grofweg hetzelfde, maar lang zal dat niet meer duren. Snel zal de situatie zich vertalen naar een nationale discussie waarin we elkaar wel gewoon in de haren kunnen vliegen. Mijn eerste internetdiscussie zit er inmiddels alweer op. Hoe wrang het ook klinkt: koester deze fase van de oorlog maar even. Hierna wordt alles zoals altijd nog veel erger.