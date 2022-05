Koen Wauters van Clouseau heeft zich altijd geschaamd voor liefdesliedje ‘Domino’

Karel Theys (links) en Koen Wauters van de Belgische popgroep Clouseau. Beeld ANP / Kippa

Ze heette Domino

Of ze noemde zich zo



Domino, Clouseau (1990)

Domino was geen vrouw van de straat. Behalve van verre landen en godverlaten stranden was ze gek op het absurdistische toneelstuk Wachten op Godot van Samuel Beckett én op een wereldberoemde componist uit Salzburg. ‘Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo’.

De rest van België hield in tegenstelling tot Domino wél van Clouseau, de band uit de Vlaams-Brabantse Zennevallei die in 1984 was opgericht door Bob Savenberg. Hij drumde en presenteerde in Sint-Genesius-Rode een programma bij Ro, een lokaal radiostation.

Tijdens uitzendingen gaf Savenberg met imitaties blijk van zijn bewondering voor het personage dat door Peter Sellers in de reeks Pink Panther-films op weergaloze wijze onsterfelijk werd gemaakt, Jacques ‘Inspector’ Clouseau. Savenberg dankte er zijn bijnaam aan, Clouseau.

De stroomversnelling werd bereikt toen twee dorpsgenoten zich bij hem aansloten, de broers Koen en Kris Wauters. Namenliedjes waren in de beginjaren het vliegwiel van de band. De doorbraak in 1989 had de band te danken aan Anne. Hoewel Clouseau in de voorronde van het Eurovisiesongfestival bleef steken op de tweede plaats, werd Anne een daverende hit.

Clouseau veroverde België en aansluitend ook Nederland. De populariteit nam Doe Maar-achtige proporties aan en de leadzanger, Koen, een knappe gozer, werd een tieneridool die overal werd belaagd door hysterische fans.

‘De Hennie Vrienten van Vlaanderen’, werd hij in het Limburgsch Dagblad jubelend genoemd. De vertakkingen met Nederland waren talrijk. Daar gaat ze stond dertien weken in de Top 40. In de race om de eerste plaats was alleen Nothing Compares 2 U van Sinéad O’Connor onpasseerbaar.

Het had ook anders kunnen lopen, als de ouders van Koen Wauters waren gezwicht voor een aanbod van RWD Molenbeek uit Brussel. Oud-Feyenoorder Jan ‘Johan’ Boskamp had Wauters een wedstrijd zien spelen in de jeugd van KFC Rhodienne in Sint-Genesius-Rode en tipte RWDM. Ook Anderlecht was geïnteresseerd, maar pa en ma Wauters werkten niet mee. Eerst moest hun zoon zijn school maar eens afmaken.

In 1992 werd er nóg een Nederlandse connectie geopenbaard, tot genoegen van de roddelpers. Koen Wauters had een kortstondige relatie met Babette van Veen, een van de gezichten van de soap Goede tijden, slechte tijden en de dochter van Herman van Veen.

Ook in Domino houdt de liefde geen stand. Het mild ironische liefdesliedje was geschreven door Jan Savenberg, een broer van Bob. Voor Koen Wauters was het geen hoogtepunt. Luisteren naar Domino ging altijd gepaard met ‘schaamrood op de wangen’, gaf hij toe.

Daar kwam in 2012 nog een flinke klap overheen. Domino, de musical werd geen succes. ‘Je moet wel heel erg van de muziek van Clouseau houden wil je je door deze schoolvoorstelling heen kunnen worstelen’, oordeelde de Volkskrant zonder genade.

Vóór Domino was niet te helen liefdesverdriet trouwens al eens eerder een thema geweest in een naamliedje van de band. Ook in Louise gaat het helemaal mis: ‘Kijk me aan, ik lig te janken, Clouseau ligt languit op de planken’.