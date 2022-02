Koen Peeters doet mooie observaties over vreemde types ★★★★☆

Beeld Silvia Celiberti

‘Geloof mij, soms is een roman meer dan een boek en dringt hij zich met een ijzeren wil aan de schrijver op.’ Dat schrijft Koen Peeters in het nawoord van zijn nieuwe roman, De minzamen. Net als in De mensengenezer uit 2017 – dat werd bekroond met de ECI Literatuurprijs – liet Peeters zich betoveren door zijn oude professor antropologie en psychoanalyticus Renaat Devisch.

In De mensengenezer liet Peeters zich inspireren door het begin van het levensverhaal van Devisch (1947-2020), die opgroeide als boerenzoon in de Vlaamse Westhoek, vlak bij de Franse grens, waar op een bodem vol bloed en bommen uit de Eerste Wereldoorlog de klaprozen bloeien en waar ‘een daimon, een genius, onzichtbaar sluipt en heerst’. Remi – zoals Peeters zijn romanheld met een knipoog naar Sans famille van Hector Malot heeft genoemd – ontvluchtte het dreigende boerenbestaan door als jongen in te treden bij de jezuïeten. Vervolgens vertrok hij naar Congo, waar hij weer uittrad als priester en een aantal jaren in een dorpje in de bush leefde. Daar raakte hij totaal gefascineerd door de stam van de Yaka, hun taal, kunst en rituelen.

Beschreef Peeters in De mensengenezer de coming of age van Remi, in De minzamen gaat het om de laatste jaren van zijn leermeester. Niet voor niets opent de roman als in een freudiaanse droom, waarin Remi kan meekijken bij zijn eigen uitvaart. Het einde is het begin. De gestorvene ziet hoe zijn familie, leerlingen en beminden zich om zijn kist verzamelen. ‘Ja, ik besta in deze wereld’, roept Remi als de kist de kerk uit wordt gedragen.

Nadat Paul – zoals Peeters zijn verteller heeft gedoopt, naar zijn eigen tweede naam – in een sneeuwnacht na jaren zijn professor terugziet en een nacht bij hem doorbrengt, tussen de boeken van zijn indrukwekkende bibliotheek en de maskers en beeldjes van de Yaka, vraagt Remi of hij iets voor hem wil doen dat hij door een voortwoekerende ziekte zelf niet meer kan doen: langs een aantal ‘minzamen’ gaan die een rol van betekenis hebben gehad in zijn leven en daar als secretaris verslag van doen.

Een vorm van onderzoek

‘Soms is een roman een vorm van onderzoek’, schreef Peeters in het nawoord van De mensengenezers. Voor zijn eigen oeuvre geldt dat het woordje ‘soms’ weg kan. Al zijn romans zijn vormen van onderzoek, dat met wetenschappelijke precisie wordt uitgevoerd. ‘Een manier van werken’, schreef Peeters in Kamer in Oostende, zijn vorige roman, op zoek naar het wezen van een stad en de kunst, ‘een techniek, zoals een gereedschapskoffer met daarin een stemvork, een loep maar ook een fijn hamertje om de gang van zaken ongemerkt een tikje te geven’.

In De minzamen bestaat het onderzoek uit het secuur vastleggen en analyseren van een keten van ontmoetingen. ‘In de ontmoeting spiegelen we elkaar en laten daardoor sporen achter op onszelf.’ Remi zet Paul op het spoor van alternatieve genezers die op de een of andere manier een betekenisvolle rol in zijn leven hebben gespeeld: priesters, collega-antropologen, handelaren in Afrikaanse kunst (in een van hen valt mensenrechtenactivist Klaas de Jonge te herkennen), een katholieke exorcist, een beeldhouwer (een portret van Johan Tahon), palliatieve verzorgers en een handoplegger.

Wat deze minzamen verbindt, is de wil ‘intrinsiek goed te doen en genereus te beminnen’. Maar zijn zij in alles te vertrouwen? In het woord, schrijft Peeters, klinkt ‘een onthechtheid, wat tederheid, misschien zelfs iets vrooms’. Maar ook iets afstandelijks, soms zelfs neerbuigends. ‘Minzamen doen altijd een beetje geheimzinnig. Want zouden de minzamen zomaar belangeloos zijn?’

Goddank is Paul een rationele man. Spottend spreekt hij over zichzelf als: ‘Ik, de grote zelfverklaarde ongelovige.’ Zijn stijl is terughoudend, ingetogen – anders zouden zijn portretten van de minzamen onverteerbaar zijn van ijl- en ijdelheid. Toch vervalt Paul nooit in cynisme, zelfs niet als er over geesten wordt gesproken, het aanvaarden van het kwaad, of als de handoplegger een charlatan met een ‘vuile blik’ blijkt te zijn.

‘Geen exotisch zootje, geen parodie’

Van Remi leert hij dat hij niets mag ontheiligen, blootleggen of versimpelen. ‘Lacan beweerde’, beweert Remi, ‘dat een goed analist een goed secretaris is. Dat betekent: scherp luisteren, geen eigen mening op tafel leggen, noteren in begrijpelijke taal. Daarom: niet kwetsend schrijven, niet grappig zijn, laat staan dat proberen. Geen exotisch zootje, geen parodie.’

Dat is precies wat deze roman is geworden: een ernstig verslag vol mooie observaties over vreemde types. Slechts een enkele keer toont Koen Peeters zich zélf een tovenaar en gebeurt er iets onverklaarbaars. Een vervloekt paard kijkt toe als de vader van Remi bijna sterft van de pijn als een boerenkar zijn voet heeft verbrijzeld. Daarna spreekt het paard. Aan het slot van de roman komt de tijd zelf binnen. Ze neemt de hand van de stervende Remi vast.

Door de opdracht van Remi aan te nemen, leert Paul een aantal wezenlijke dingen: hoe je afscheid neemt van het leven. Hoe je in het reine komt met ziekte, het onvoorspelbare, de menselijke frictie. Hoe je kennis en kunde doorgeeft die je tijdens je leven met nieuwsgierigheid, gretigheid en liefde hebt verworven.

Uiteindelijk gaat Koen Peeters in zijn roman op zoek naar het onzegbare. Naar het leven zelf, met alle flitsen van inzicht én ongerijmdheden. ‘Het leven overkomt je, de dood ook.’ Hij laat het mysterie van de minzamen intact.

Beeld De Bezige Bij