Knappe vertaling van een Zweedse roman met grote vaart en zeggingskracht

Beeld Querido

Dertiger Jana bezoekt voor een paar dagen haar alcoholische tweelingbroer Broer, die nog steeds woont op de familieboerderij in het hoge noorden van Zweden. Hij is van plan zich dood te drinken, zij wil hem in het gareel krijgen en besluit te blijven. Stukje bij beetje komt de lezer meer te weten over de gewelddadige vader en de klassiek wegkijkende moeder bij wie de tweeling opgroeide. ‘Ruzie was niet iets waar wij ons mee inlieten als gezin. Wij gehoorzaamden.’

En dan is er de mysterieuze John met de hazelip, voor wie Jana valt als een blok. Hoe kwam diens bloedmooie, promiscue vrouw aan haar einde? Zo samengevat klinkt Mijn broer als typisch Scandinavische plattelandskitsch, maar Karin Smirnoff (1964) heeft beduidend meer in huis. De ongebruikelijke interpunctie (ze gebruikt alleen de punt) went snel. De knap vertaalde roman, eerste deel van een trilogie, heeft een vaart en een zeggingskracht die je achter adem laten. Dat er een dramaserie in de maak is verbaast niet.