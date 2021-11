Knap hoe Sandra Kramerová al die socialistische genderrollen tevoorschijn tovert ★★★★☆

Sandra Kramerová in haar solo ‘Majka’. Beeld Melanie Lemahieu Photography

Hoe verwarrend moet het zijn voor een vrouwelijk ruimtewezen, als je vanaf de (fictieve) planeet Gurun naar de aarde wordt geschoten en landt in het socialistische Tsjechoslowakije van eind jaren zeventig? De vrouwbeelden die daar door reclames, propaganda en televisieshows worden voorgeschoteld, zijn nogal paradoxaal en lastig te imiteren. Hoe incorporeer je een elegante verschijning op naaldhakken met een hardwerkende fabrieksarbeider, die thuis ook nog alle augurken en bietjes inmaakt? En hoe word je zo’n onoverwinnelijke sportheldin met opgeblazen spierbundels? Door duizend keer een hamer met sikkel te liften?

In de even intieme als inventieve solovoorstelling Majka tovert de in Nederland afgestudeerde Slowaakse dansmaker Sandra Kramerová al die roemruchte (en soms nog steeds geldende) socialistische genderrollen knap tevoorschijn. Ze kruipt met kunstmatige alienmotoriek in de huid van ruimtevrouw Majka – een naam ontleend aan de populaire Slowaakse sciencefiction-televisieserie Spadla z oblakov (Ze viel uit de lucht). Voetje voor voetje schuifelt ze van keukenkast naar passpiegel en van zakken aardappels naar een zware bijl. Prachtig hoe ze bijna naïef, zonder vooroordeel die door mannen opgelegde rolpatronen benadert. Totdat ze haar knalrode laarzen vervangt voor dito stiletto’s en de piepers aan gort beukt of aan haar pinnen rijgt.

Slimme vondst is de videowand waarop galactische ruimtebeelden transformeren in ongezellige Oostblokinterieurs. Propagandafilmpjes en commercials mengen zich met livebeelden van de verbaasde Majka die met haar oplichtende wimpers knippert.

Nog niet alles loopt perfect gesmeerd in deze door Theater De Generator geproduceerde solo: soms komt er een verdwaalde cursor in beeld, en ook het lichtplan sluit niet naadloos aan. Maar de consequente performance van Kramerová in het minuscule decor maakt indruk, mede door het originele gebruik van haar kostuum en de kosmische coupe met ruim tachtig schuifspeldjes.

Majka Dans ★★★★☆ Door Sandra Kramerová en productiehuis Theater De Generator. Beeld Álvaro Congosto. 21/11, Theater De Generator, Leiden. Aldaar: 23/11. Tournee t/m 4/2.