Knap hoe Lotte Velvet in haar debuut ‘Ondergrond’ van gebaande cabaretpaden afwijkt ★★★☆☆

Lotte Velvet Beeld Anne van Zantwijk

Ze maakt ‘apocalyptisch cabaret’, zo zegt Lotte Velvet in haar inleiding. Velvet heeft een verstoorde relatie met de wereld, ze ziet de toekomst somber in, maar belooft de aanstaande ondergang met humor tegemoet te treden. Er is een duister toneelbeeld gecreëerd, waarbij in de lucht een collectie dreigende grote kwallen is opgehangen. Op het toneel staat een oude chaise longue, de belichting is donker met af en toe een bundel felle laserstralen. De toetsenist speelt synthesizerklanken die doen denken aan een David Lynch-film.

In deze sfeerrijke setting brengt de 38-jarige Lotte Velvet, winnaar van het Amsterdams Kleinkunst Festival in 2020, een mengeling van poëtische teksten, liedjes en tragikomische types. Er is een terugkerende verhaallijn waarin Lotte in relatietherapie gaat met de Wereld, die hier als een persoon wordt neergezet. Is de verstandhouding met de Wereld nog te redden of moet Lotte uitwijken naar een andere planeet?

Het is knap hoe Velvet in haar debuut van gebaande cabaretpaden afwijkt. Ze toont haar taalgevoel in mooie liedjes als Zendmaster, over complotdenkers, en spoken word-gedeeltes waarin ze op geestige wijze cliché-zinnetjes uitvergroot. Zoals de Limburgse vrouw die over allerlei kwesties voortdurend ‘Ik wil inspraak’ zegt, of de foute oom Johan die zijn gedrag recht praat met de opmerking ‘Wat een mafketel ben ik, hè.’

Als actrice is Velvet nog iets te timide en aarzelend. Die houding past prima bij de poëtische stukken, maar wreekt zich bij enkele komisch bedoelde types, zoals de frontvrouw van een maatschappelijk betrokken rockband uit Oss. Als Velvet deze kant in haar performance nog kan ontwikkelen, met af en toe scherpere grappen en meer uitbundigheid in haar spel, heeft zij echt een frisse, eigenzinnige theaterstijl te pakken.