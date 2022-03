Knap hoe La mif een balans weet te vinden tussen leed en levenslust ★★★☆☆

De meiden uit La mif zijn kwetsbaar. Novinha, Justine, Audrey, Précieuse en de anderen zijn om verschillende redenen uit huis geplaatst en wonen samen in een opvanghuis, waar de door de wol geverfde Lora (Claudia Grob) de leiding heeft. Lora is streng, maar respectvol. ‘Kwetsbaar is niet dom’, zegt ze.

Het is een kenmerkende uitspraak voor dit indrukwekkende Franstalige Zwitserse drama, gemaakt met niet-professionele actrices die min of meer dezelfde achtergrond hebben als hun personages. Regisseur Fred Bailiff, een voormalig profbasketballer en sociaal werker, neemt hen serieus. Hij werkte nauw samen met de amateuractrices, die hij twee jaar lang begeleidde in workshops. Hun improvisaties waren van grote invloed op het uiteindelijke scenario.

Een soortgelijke werkwijze leidde twee jaar geleden tot het succesvolle Britse drama Rocks van regisseur Sarah Gavron. Ook inhoudelijk zijn er overeenkomsten: net als Rocks gaat La mif (straattaal voor familie) over tienermeisjes met afwezige of onmachtige ouders. Vriendschap speelt een belangrijke rol. Het opvallendste verschil is dat Bailiff zijn aandacht verdeelt over meerdere personages, die bij toerbeurt hoofdpersoon zijn.

La mif bestaat uit een serie portretjes, soms kort, soms langer, van zowel de meiden als hun begeleiders. Dat het geen saaie optelsom wordt, komt door de ingenieuze montage: alle verhalen grijpen in elkaar. Met sprongen in de tijd krijgen dezelfde scènes vanuit een ander standpunt een vervolg.

Zo benadert La mif met omtrekkende bewegingen de waarheid. Iedereen draagt geheimen met zich mee. Misbruik, zelfmoordpogingen, verwaarlozing: het zijn geen gemakkelijke verhalen. Het is knap hoe Bailiff, geholpen door zijn sterke cast, een balans weet te vinden tussen leed en levenslust. Nooit wordt het ondraaglijk zwaar.

De opeenstapeling van ontboezemingen heeft wel een ander ongewenst effect. Bailiff gaat ervan uit dat ieders problemen blootgelegd moeten worden, ook wanneer dat de geloofwaardigheid ondergraaft. Niet ieder trauma laat zich zomaar uitspreken, zelfs niet bij een houtvuurtje met gelijkgestemden.

Wanneer ook Lora haar schokkende relaas doet, is de cirkel rond. Bailiffs hang naar openheid en afronding zorgt voor een mooi gepolijst geheel, maar het maakt La mif, dat lange tijd zo rauw en authentiek oogt, ook net iets minder overtuigend.