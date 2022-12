Knap, hoe de jachtigheid van Julies jachtige bestaan overslaat op de kijker in ‘À plein temps’ ★★★★☆

A Plein Temps

Als alles meezit zou de alleenstaande werkende moeder Julie nét het hoofd boven water moeten kunnen houden, in het alarmerende À plein temps. Maar het zit niet mee, in de op het festival van Venetië met twee prijzen (beste regie en beste actrice van het Orizzonti-programma) geëerde Franse sociale drama van Eric Gravel. Julie, ‘hoofd-kamermeisjes’ in een 5-sterren hotel in Parijs, ziet haar toch al olympische dagschema instorten als een stakingsgolf het openbaar vervoer platlegt.

Het tempo van À plein temps, opgevoerd met nerveuze synthesizermuziek en dito cameravoering, doet sterk denken aan Lola rennt, de zinderende Duitse thriller van Tom Tykwer uit de jaren negentig. Julie is niet in de weer met gangsters, maar haar poging om alle bordjes in de lucht te houden is zenuwslopend. Hoe kan ze zonder geld een partijtje regelen voor de kinderen? Of vervoer vinden naar de hoofdstad? En op tijd die door een rockster ondergescheten kamer verschonen?

Over de van onderaf uitgeholde westerse samenleving gaat het, waarin een hogeropgeleide vrouw die zich ooit tot de middenklasse rekende nu neerwaarts mobiel beweegt, in plaats van opwaarts. Een neoliberalistische wereld waarin bedrijven als vanzelfsprekend kil en zakelijk opereren, zonder oog voor de menselijke maat.

Regisseur en scenarist Gravel bespeelt exact één noot, anderhalf uur lang. Dat heeft zijn weerslag op À plein temps: de bijpersonages, van een vriendelijke buurman tot de minder vriendelijke hotelchef, krijgen slechts een beperkt profiel. Maar de keuze om enkel mee te gaan in het nerveuze voetspoor van Julie voelt getrouw: zelf heeft ze ook nauwelijks tijd voor die personages in haar bestaan. Actrice Laure Calamy draagt de film, bovenal met haar gezicht, waarop de zorgen, en paniek, geleidelijk meer vat krijgen. Ze slaan almaar diepere barsten in Julie’s professionele glimlach en onmiskenbare ambitie.

Knap ook, hoe de jachtigheid van haar afgemeten bestaan overslaat op de kijker. À plein temps is een film over alledaagse, bijna banale economische dreiging. Het leven van iemand zonder ademruimte, zonder vrije tijd.