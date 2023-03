Knap hoe ‘Daughters of the Sun’ de verhalen van jezidi-vrouwen vervlecht met sfeerbeelden van Iraaks-Koerdistan ★★★☆☆

Daughters of the Sun.

Ergens in het uitgestrekte, zanderige landschap van Iraaks-Koerdistan, een autonome Koerdische regio in het noorden van Irak, zetten jonge jezidi-vrouwen samen met een sympathieke theatermaker een zwarte tent op. Onder leiding van deze Hussein, die ze liefkozend ‘oom’ noemen, vertellen ze in de duistere tent over hun ervaringen met IS, de terreurgroep die de jezidi’s beschouwt als ongelovigen en duivelsaanbidders. Hun praatsessie herinnert de kijker aan de gruwelijke genocide die in 2014 begon: jezidi-mannen werden vermoord, vrouwen en kinderen gevangengenomen en verhandeld als slaven.

De Koerdisch-Nederlandse regisseur Reber Dosky, die al een handjevol bekroonde documentaires over Koerdistan op zijn naam heeft staan, bijt zich in Daughters of the Sun vast in het trauma van negen jezidi-vrouwen en kinderen die, net als zevenduizend lotgenoten, in Syrië werden uitgebuit, mishandeld en verkracht. Nog altijd worden ruim 2.500 ontvoerde vrouwen en kinderen vermist, iets waar een aantal telefoontjes dat Hussein pleegt ons aan herinnert. Naast zijn rol als psycholoog heeft hij in de afgelopen jaren ook meerdere jezidi-vrouwen helpen ontsnappen uit de handen van IS’ers.

Over de auteur

Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Husseins verhaallijn wordt afgewisseld met die van een aantal vrouwen uit de hechte praatgroep. Een van hen bezoekt haar verwoeste huis in de regio Sinjar, een ander zien we werken in een naaiatelier en twee gaan shoppen in een modern winkelcentrum. Er wordt weinig gepraat in deze scènes, die Dosky als een fly on the wall registreert. De therapeutische gesprekken in de tent lijken wat meer georkestreerd, maar maken desalniettemin indruk. Niet alleen vanwege de schrijnende verhalen, ook door de opbeurende Hussein: ‘Ook al verven we een gouden munt en gooien we die op de grond, de waarde blijft hetzelfde.’

Dosky richt zich in Daughters of the Sun meer op het particuliere dan op het collectieve verhaal. Over de ruim 180 duizend andere jezidi’s die nog in vluchtelingenkampen verblijven, de uitzichtloosheid die velen ervaren en de moeizame vervolging van IS-beulen wordt niet gerept. Voor de kijker die zich niet al te zeer heeft verdiept in de situatie van deze etnisch-religieuze gemeenschap, die door de eeuwen heen al talloze keren met uitroeiing werd bedreigd, zal de documentaire daardoor her en der vragen oproepen.

Dat neemt niet weg dat de film op een knappe manier diverse verhaallijnen vervlecht met sfeerbeelden van hedendaags Iraaks-Koerdistan. Een plek waar de achterblijvers naar eigen zeggen nog ‘elke dag sterven’, maar mede dankzij hun held Hussein de draad van het leven weer oppakken.