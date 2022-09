Rogier van der Weyden, Piëta, c. 1441, olieverf op paneel, 32,5 x 47,2. Beeld Museum voor Schone Kunsten van België, Brussel

Het is najaar en de tijd van spectaculaire avondluchten op Instagram is weer aangebroken. Felroze, oranje, turquoise, diepblauw, goud; alsof de hemel even in de fik staat. Wolken lijken soms wilde verfstreken in het gratis kunstwerk dat we voorgeschoteld krijgen. Dat net zo indrukwekkend is boven zee of bergen als boven het drukste stadssilhouet. Tram- en elektriciteitsdraden worden even charmant als Hollandse molens met zo’n lucht op de achtergrond. Zo’n lucht die je hele stemming kan kantelen.

Kleuren spelen soms een grotere rol dan je op het eerste gezicht denkt in schilderijen. Ik ben blij dat een hedendaags kunstenaar, Fabrice Samyn, mij daarop wees toen ik dit schilderijtje zag in Brussel. Ik had het schilderij een handvol keren eerder gezien, maar nu stond er een glaskunstwerk voor. Een transparante cilinder met een verloop van kleuren, van blauw naar kleurloos naar oranjerood. Een zogenoemde ‘transhistorische’ presentatie van kunst – heel oud naast heel modern. Soms slaan die nergens op, je staat te vergelijken als een puzzel maar samen wordt het niet méér. Maar af en toe werkt het gelukkig wél. Ik had de schoonheid van de lucht achter Jezus niet eerder echt opgemerkt, en nu wel. Het verloop van kleuren in de glazen cilinder volgt de kleuren van de lucht; je kunt het schilderij zelfs door het andere werk heen bekijken. Het is jammer dat het werk er tijdelijk bij stond – inmiddels is het daar weg.

Fabrice Samyn, Zonder Titel, uit de reeks 'The Color of Time', 2014. Beeld Collectie Tom Jonckers

Want pas nu zag ik dat die kleuren ook precies de mantels van Johannes en Maria echoën. En pas nu viel me op dat de zon ondergaat als Maria haar zoon beweent. Of dat klopt weet ik niet, zelf leerde ik dat Jezus om 3 uur stierf, maar daar blijken religiedeskundigen heel anders over te denken. In de Bijbel spreekt Markus over ‘het derde uur’ wat volgens de joodse duiding van destijds om 9 uur ’s ochtends zou moeten zijn, en evangelist Johannes heeft het over ‘het zesde uur’. En dan staat er ook nog eens dat er na Jezus’ dood een duisternis van drie uur viel over de hele wereld. Ik ga me er niet meer aan wagen hoe laat de Heer zijn laatste adem uitblies, maar Rogier van der Weyden nam hier een beslissing: Maria rouwt om haar zoon bij zonsondergang. Of, oké, misschien zonsopgang. Moeilijk te zeggen welke. Omdat christenen symbolisch spreken van een nieuwe tijd die aanbrak na de kruisiging, heeft de schilder mogelijk het doorbreken van de zon aan de horizon verbeeld.

Dit is de enige piëta – bewening van Christus – die ik ken onder zo’n dramatische lucht, zelfs geen kruisiging is mij bekend waarin de hemel zo’n belangrijke rol speelt. Terwijl zo’n instagrambare lucht die ons gemoed zo diep kan beïnvloeden juist perfect past bij het verdriet van een moeder om haar kind. Een signaal van troost uit de hemel. Nooit zag ik het, nu maakt het alle verschil.