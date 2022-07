Kletspraat van Ruud Gullit in het zomernummer van Helden

Ruud Gullit op de zomercover van Helden.

Ruud Gullit of Vivianne Miedema? De redactie van Helden, het glanzende podium waarop de loper wordt uitgerold voor topsporters, laat de lezer in het zomernummer zelf kiezen. De ene helft bestaat uit een special ter gelegenheid van het EK in Engeland voor vrouwen, met de beste speler van Nederland, Vivianne Miedema (25) dus, op de cover. Op de achterzijde (of de voorzijde, het is maar net hoe je het bekijkt) staat een portret van Ruud Gullit (59), de opmaat van het reguliere, veel dikkere deel van het nummer.

Als het om ophefmakende uitspraken gaat, scoort Gullit het hoogst. In een interview met de Helden-oprichters Frits en Barbara Barend trekt hij fel van leer van leer tegen het vermeende racisme bij de voetbalbond, de KNVB. Vorige maand al werden de uitspraken van Gullit voorgelegd aan Louis van Gaal, de bondscoach. Het is gewoon onzin, oordeelde Van Gaal. Volgens hem heeft Gullit geen idee wat zich achter de schermen bij het Nederlands elftal afspeelt.

Vivianne Miedema op de zomercover van Helden.

In het tumult ging verloren wat Gullit over Qatar zei, het land dat het WK heeft gekocht en dit jaar organiseert. Heel goed, zegt hij. ‘Want daardoor kunnen er dingen veranderen.’ En geloof hem, ook in Qatar kunnen homo’s een prima leventje hebben. In het EK-deel ontbreekt dat soort kletspraat. Zes internationals werden geïnterviewd en met de bondscoach, Mark Parsons, toog verslaggever Marlies van Cleeff naar het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ze stilstonden bij Zelfportret als de apostel Paulus van Rembrandt.

De schilder is op het schilderij 55 jaar en Parsons, gevraagd naar een vergelijking, kopt ’m welwillend in: ‘Ik zie er op dit moment ook uit als 55, hoewel ik pas 35 ben. Het is een hectische periode met de Oranjevrouwen.’ En dan wist Parsons nog niet eens dat uitgerekend twee boegbeelden van de ploeg, Jackie Groenen en Vivianne Miedema, tijdens het EK zouden worden getroffen door corona. Meer wordt er over het schilderij niet gezegd, het gaat vooral om de foto. Parsons maakt er zelf ook een. ‘Ik ga hier niet weg voordat ik een foto van De nachtwacht heb gemaakt.’

Groenen (27) praat over haar favoriete nummers. Op haar lijst staan onder meer Fleetwood Mac, The Beach Boys, Jim Croce en Frank Sinatra. In My Life is haar favoriete Beatles-nummer – nog een reden waarom ze in Oranje zo zal worden gemist.