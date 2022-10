Klemens Patijn: ‘Sommige mensen danken hun goede geweten aan een slecht geheugen’

'Pianostemmen' door theatergroep Goed Gezelschap in de verhuisloods in Breda. Beeld Jan Amse

Vijf vleugels en elf piano’s zijn onderweg naar een opslag in Breda. Ze vormen niet zo maar een verzameling muziekinstrumenten. De Erards, Bösendorfers, Bechsteins en Blüthners zijn personages: spelende getuigen in de muziektheatervoorstelling Pianostemmen, een relaas over roofkunst en gewetenswroeging. Vanaf woensdag is Pianostemmen vier dagen te zien in een verhuisloods aan de Tilburgseweg in Breda. Daarna reist de voorstelling door naar De Gasfabriek in Deventer en Museum ’t Kromhout in Amsterdam.

Acteur en theatermaker Klemens Patijn (45), bedenker van Pianostemmen, heeft zijn zwarte haren speciaal voor de tournee in een jarendertigkoppie laten knippen, met strakke scheiding en de oren goed zichtbaar. ‘In zo’n billentikker, een slipjas voor concertpianisten, geven wij deze vleugels met nieuwe composities, close harmony en spel een stem. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ze geroofd uit huizen van Joodse families. Ze confronteren pianostemmer Jacobus Kromm, gespeeld door Jaap Dieleman, met de verzwegen verhalen over hun herkomst en de dramatisch verlopen levens van de rechtmatige eigenaars. Zo raakt Kromms geweten in gevecht met tien musicerende handen en vijftig tikkende vingers. Het zuiver laten klinken van deze geroofde instrumenten krijgt een ongemakkelijke lading.’

Het idee voor een muziektheatervoorstelling over actuele controverses rond roofkunst ontstond acht jaar geleden toen de acteur, onder meer bekend van films en televisieseries als De Hel van ’63, Oorlogswinter, Flikken Maastricht en CastingX , gevraagd werd om mee te doen aan een afstudeerfilm. ‘Een studente van midden twintig had haar antieke badkamer in een kapitaal huis in Amsterdam Oud-Zuid ter beschikking gesteld als opnamelocatie. Later bleek het hele huis haar eigendom. Ook haar broer en zus bezaten zo’n monumentale villa, gekregen van een grootvader. Die had als makelaar in de oorlog deze huizen voor een prikkie gekocht. Ik raakte direct bevangen door de vraag: kun je nu genieten van bezit dat misschien ooit op een onrechtmatige manier is verkregen? Is het niet onze plicht op z’n minst nieuwsgierig te zijn naar de herkomst?’

Acteur en theatermaker Klemens Patijn. Beeld Fitz van der Veer

Patijn zocht in archieven van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, naar informatie over onteigening en oorlogskunst. Hij las over het zogenoemde ‘pulsen’, het leeghalen van woningen na deportaties door het verhuisbedrijf van de Amsterdamse ondernemer en NSB-er Abraham Puls. En als fanatiek pianospeler hoorde Patijn van pianorestaurateur Theodoor Dekker over nazi-stempels in de klep van clavecimbels en dubbelvleugels (aan elkaar gekoppelde instrumenten om vierhandig op te spelen). ‘Die loodzware instrumenten bleken systematisch uit huizen te zijn geroofd. Treinladingen vol zijn naar Duitsland afgevoerd. Wie moet vluchten, onderduiken of wordt gedeporteerd, brengt zo’n dierbaar instrument niet snel ergens onder. Zo kwam ik op het idee piano’s en vleugels als getuigen op te voeren in een werkplaats van een oude pianostemmer, het hol van de leeuw. Ze zijn emotioneel verbonden met de herinneringen van de rechtmatige eigenaars en bevragen de pianostemmer over zijn daden en keuzen.’

Het gaat Patijn niet alleen om roofkunst, onteigening en het vraagstuk over restitutie, maar ook om het geleidelijk medeplichtig worden aan misdaden. ‘Achteraf is het natuurlijk makkelijk oordelen. Maar wat doe je zelf wanneer je in zo’n situatie terechtkomt?’ In de voorstelling bespeelt Patijn de Blüthner-vleugel, een karakter dat geen rust vindt in het lot van de geschiedenis. ‘Voor mij is een zin van celliste, dirigente en verzetsstrijdster Frieda Belinfante erg belangrijk bij het maken van dit project: ‘Als je de eerste stap accepteert, omdat het eigenlijk niet zo veel kwaad kan, volgt vaak een tweede, een derde. En voor je het weet ben je medeplichtig.’ Ik vraag mij af of ik het goede zou hebben gedaan in die tijd.’

Nog zo’n citaat uit Pianostemmen dat aan het denken zet: ‘Sommige mensen danken hun goede geweten aan hun slechte geheugen.’ Patijn: ‘Verzwegen verhalen moeten hoe dan ook worden verteld. Dat is de brandstof voor mijn toneelgroep Goed Gezelschap.’

In 2018 en 2019 speelde Patijn met Nynke Heeg de dubbelbloedvoorstelling Senang over de verzwegen trauma’s van hun Indische ouders en grootouders. ‘Als kleinkind had ik iets makkelijker toegang tot mijn opa’s herinneringen aan het jappenkamp dan mijn vader. Tegen hem zei hij alleen: ‘Ik heb koppen zien rollen en dat is wat ik erover vertel.’’

Jarenlang heeft Patijn eveneens gezwegen over zijn eigen, kleine trauma, de geluidjes en lichaamsschokjes die hij heeft als gevolg van Gilles de la Tourette. ‘Ik heb mij daar enorm voor geschaamd. De milde tics nemen toe wanneer ik onder spanning sta. Medicatie, therapie, camouflage, ik heb alles geprobeerd, maar niks hielp. Tot ik op de planken stond. Wanneer ik acteer en musiceer op een podium blijven ze weg. Dat is een wonderlijk samenspel van bewustzijnsvernauwing en dopamineproductie.’

Pianostemmen door Goed Gezelschap, 19 t/m 23/10 in Breda, daarna te zien in Deventer en Amsterdam.

...