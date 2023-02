Kleine ‘Balloon Dog’ van Jeff Koons ter waarde van 40 duizend dollar aan diggelen gevallen

Het werk ‘Balloon Dog’ van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons op de tentoonstelling 'Re-Objekt' in Kunsthaus Bregenz in Oostenrijk in 2007. Beeld EPA

Een bezoeker van een kunstbeurs in Miami heeft een kleine porseleinen sculptuur van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons omgestoten, waarna het in scherven op de vloer uiteenspatte. Een honderdtal scherven nog wel, meldt The New York Times, die nu in een doos zijn opgeslagen voor de schade-experts. Het is een van de bekende Balloon Dogs (ballonhonden), waarvan Koons er honderden heeft gemaakt – in alle formaten, kleuren en prijzen. In 2013 werd een groot oranje exemplaar op een veiling verkocht voor 58 miljoen dollar, waarmee het even het duurste kunstwerk van een nog levende kunstenaar werd. Totdat het record van Koons verbroken werd door Koons zelf, toen in 2019 91 miljoen dollar werd betaald voor Rabbit, een reusachtig opblaaskonijn van staal.

De vernielde Balloon Dog was een soort glazen tafelmodel uit een serie van vele honderden, dat niettemin een prijskaartje van een kleine 40 duizend dollar had. Het beeldje stond opgesteld in de stand van Bel-Air Fine Art. Het ongeluk gebeurde tijdens een preview van de kunstbeurs voor vips en verzamelaars, waarbij ooggetuigen meldden dat een vrouw een prikkende beweging maakte, alsof ze wilde zien of het hier om een echte ballon ging. De beurs meldde ondertussen dat de verzekering de schade zou vergoeden.

Niet de eerste keer

Het is zeker niet de eerste keer dat er een kunstwerk van Koons aan diggelen valt. In april 2018 brak een blauwe glazen bal die onderdeel was van het werk Gazing Ball, te zien op een expositie in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De bol zat vast aan een kopie van het renaissanceschilderij Madonna en kind met vier heiligen van Perugino. De weerspiegeling van de bol nodigde de bezoeker uit om naar het beeld toe te buigen, en daar ging het mis bij een van de bezoekers. De Nieuwe Kerk had in 2018 juist met Koons afgesproken dat er geen afscheiding zou zijn, maar dat een permanente beveiliger naast Gazing Ball ervoor zou zorgen dat niemand te dicht op het beeld zou staan; laat staan dat iemand de kwetsbare bal zou aanraken.

Ook in 2016 had Koons al ervaring met zijn breekbare kunst, toen op een designbeurs in Miami een porseleinen bord van Koons stukviel. De kunstenaar noemde het ongeluk destijds in Vanity Fair ‘niet het einde van de wereld’.

De vernielde blauwe hond kwam uit een serie van 799, waarvan er nu nog 798 over zijn.