Klaus Schulze (1947-2022) was de pionier van de Duitse synthesizer

Klaus Schulze in 1983. Beeld Getty

Klaus Schulze was een pionier in de elektronische muziek. Zijn lange, instrumentale stukken pasten in de jaren zeventig nauwelijks op een plaatkant en waren van immense invloed op latere generaties muzikanten en producers. Zijn epische soundscapes waren van moeilijk te overschatten waarde voor zowel de ontwikkeling van newagemuziek als later de ambient-house en techno. Donderdag werd bevestigd dat hij eerder deze week op 74-jarige leeftijd is overleden.

De ooit revolutionaire manier waarop Schulze, van huis uit drummer, met sequencers ritmische concepten ontwikkelde en in zijn eindeloze stukken een spanningsboog kon opbouwen, zou later bij techno-producers en -dj’s standaard worden. De beat liet hij minuten lang weg, áls die al kwam.

Elektronische muziek als basis

De dancecultuur was nog ver weg toen de 1947 in Berlijn geboren Schulze in luidruchtige gitaarbands als Psy Free zijn eerste schreden zette in de muziek. Zoals veel Duitse muzikanten en bands (Neu!, Can, Kraftwerk) nam ook Schulze begin jaren zeventig geen genoegen met het naspelen van Amerikaanse voorbeelden. Deze generatie wilde een eigen muzikale taal ontwikkelen. Schulze koos elektronische muziek als basis.

Hoewel Schulze in 1969 acht maanden meespeelde in het toen net begonnen Berlijnse Tangerine Dream en een jaar later betrokken was bij het ontstaan van Krautrock-band Ash Ra Tempel, zou hij pas echt zijn weg vinden op de solo-albums die hij vanaf Irrlicht (1972) uitbracht. Vooral de drie albums Timewind (1975), Moondawn (1976) ( waarop hij voor het eerst gebruik maakte van de Moog synthesizer) en Body Love (1977) bleken bepalend voor zijn eigen oeuvre. De drie gelden nog altijd als baanbrekend voor de ontwikkeling van de elektronische muziek.

Trage opbouw

Met zijn abstracte werk, dat donkerder was dan dat van zijn even invloedrijke stadgenoten Tangerine Dream, had Schulze moeite de nummers binnen de voor elpee-lengte ideale 20 minuten te houden. Hij speelde gerust een halfuur door totdat zijn band vol was. Die lengte en die trage opbouw waren precies wat de Londense dj’s eind jaren tachtig nodig hadden in hun chill-outruimten tijdens (acid) house en techno-feesten.

Schulzes platen uit de jaren zeventig vormden mede de basis voor het vroege werk van The Orb en andere ambient-houseproducers. Elektronische muziek kwam in de jaren negentig in de mode. Schulze werd hip en ging de samenwerking aan met gelijkgestemden als de Duitse Pete Namlook, met wie hij elf albums maakte. Onder de titel The Dark Side of the Moog bewerkten ze het werk van Pink Floyd elektronisch.

Ode aan Dune

Een andere samenwerking was die met zangeres Lisa Gerrard (Dead Can Dance) met wie hij in 2009 in de Amsterdamse Melkweg te zien was. Maar als solo-artiest leverde Schulze toch zijn mooiste werk, dat ook van grote invloed was op filmcomponisten zoals Hans Zimmer. Die leende voor zijn soundtrack van de film Dune (2021) ongevraagd een baslijn van Schulze. Hij was vooral vereerd; zelf had Schulze ruim veertig jaar eerder een ode aan Dune -auteur Frank Herbert gebracht. Schulzes laatste album, Deus Arrikis, zal op 10 juni postuum uitkomen.