Klaus Mäkelä speelt cello zoals hij ook al het Concertgebouworkest dirigeerde: luid en voortvarend ★★★☆☆

Klaus Mäkelä Beeld Jerome Bonnet

‘Klaus, ben je daar?’ Het is zaterdagmiddag en de zaal zit mudjevol. Op het podium staat Michael Gieler, soloaltviolist van het Concertgebouworkest. Als concertorganisator geeft hij invulling aan de serie IJ-Salon in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Voor deze kamermuzikale concerten trommelt Gieler collega’s op uit het Concertgebouworkest. Deze keer zit er niet zomaar een collega tussen: de nieuwe chef-dirigent van het orkest speelt mee. Klaus Mäkelä (26) is namelijk ook cellist.

Voordat we hem horen in muziek van Brahms, mag Mäkelä het zich gemakkelijk maken in het huiselijk ingerichte zithoekje op het podium. Volgens dramaturgisch plan zet hij de oude radio naast hem aan. Het ding doet natuurlijk niets; de muziek die klinkt, wordt live gespeeld door vier orkestleden. Het is het Derde strijkkwartet van de Finse componist Aulis Sallinen (87).

Het stuk heeft een traditioneel Fins treurlied als thema, waarop wordt gevarieerd in allerlei kleuren en klankschakeringen: ijzige fluittonen, druppelende tokkelnoten en spookachtige harmonieën. Feilloos vinden de musici elkaar telkens terug in consonantie na microtonaal ontspoorde meningsverschillen. Een fuga wordt afgestompt met hakkende dubbelgrepen. Het stuk is intrigerende bijvangst van de kennismaking met Mäkelä, die nu zijn cello pakt voor het Eerste strijksextet van Brahms.

Een ultraromantische Brahms ontvouwt zich, de zes strijkers klinken breed en orkestraal. Mäkelä zit in het eerste deel aan het stuur – hij speelt zoals hij ook al het Concertgebouworkest dirigeerde: luid en voortvarend. Door de ademnood boet de muziek in aan intimiteit. Maar door de sublieme altviool van Santa Vizine (in het tweede deel!) en de dynamiek tussen de spelers en de band die al ziende gesmeed wordt, is het een voorrecht om erbij te zijn.