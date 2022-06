Klaus Mäkelä (26) nieuwe chef-dirigent van Koninklijk Concertgebouworkest

Klaus Mäkelä, de nieuwe chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest. Beeld ANP

Dat maakte het Concertgebouworkest vrijdagochtend bekend tijdens een persconferentie. Sinds zijn debuut in september 2020, lovend ontvangen door orkestleden, leek Mäkelä de droomkandidaat voor de positie. In hetzelfde seizoen werd hij nog twee keer teruggevraagd – zo mocht hij zelfs invallen voor de jaarlijkse Kerstmatinee, voor het KCO een van de ijkpunten in het seizoen.

Vervolgens werd Mäkelä gevraagd voor een tournee naar Reykjavik en Hamburg in november vorig jaar. Het orkest, altijd bereid om pers mee te nemen op tournees, sloeg het verzoek van de Volkskrant om mee te gaan naar Reykjavik af: de KCO-watchers wisten genoeg.

26 lijkt wel erg jong voor een chefschap bij nog altijd een van de beroemdste orkesten ter wereld. Maar Mäkelä wist al jaren wat hij wilde. Toen hij als zevenjarige in het kinderkoor van de Finse Nationale Opera zong, raakte hij in de ban van het dirigeren. Al op zijn twaafde kreeg hij les van Jorma Panula, de vermaarde pedagoog die al vele topdirigenten het vak leerde. Mocht er ooit tijdens een concert een cellist uitvallen, dan kan Mäkelä te hulp schieten, want dat kan hij ook. Hij won al jong prijzen als cellist, het instrument van zijn vader (moeder is pianist), en trad ook op als solist bij orkesten.

Musici prijzen zijn glasheldere slag, zijn volwassenheid en natuurlijk leiderschap. Dat hij orkesten snel weet te overtuigen, blijkt uit de snelle benoemingen na zijn debuten. Al na één optreden, in 2017, besloot het Symfonieorkest van de Zweedse Radio hem een aanstelling als vaste gastdirigent aan te bieden. In 2018 dirigeerde hij het Filharmonisch Orkest van Oslo, een half jaar later werd hij tot chef benoemd. Die betrekking in Oslo combineert hij voorlopig met een chefschap bij het Orchestre de Paris, waar hij voor vijf seizoenen vastligt. Toch kan Mäkelä al wat tijd vrijmaken voor Amsterdam. Volgend seizoen staat hij vier keer voor het orkest.

Klaus Mäkelä dirigeert het Ciudad de Granada-orkest , juni 2021. Beeld ANP

De vacature voor chef-dirigent ontstond in de zomer van 2018, toen de Italiaan Daniele Gatti pas na twee seizoenen weg werd gestuurd. De Washington Post maakte melding van twee klachten van seksueel overschrijdend gedrag van Gatti in 1996 en 2000, waarna het Concertgebouworkest eigen musici vroeg of er klachten waren op dat gebied. Die waren er. Na een clash tussen de dirigent en het bestuur en de directie, nam het orkest het besluit het contract te ontbinden.

Eén voor de hand liggende kandidaat voor de opvolging, publieksfavoriet Jaap van Zweden, werd het in elk geval niet, bleek begin 2020 nadat orkestmusici een bericht over een interne stemming bevestigden aan de Volkskrant. De lieveling was destijds Andris Nelsons. Maar de Let had geen oren naar de baan: hij verlengde zijn contracten bij het Gewandhausorchester uit Leipzig en het Boston Symphony Orchestra.