Klasseverschil komt speels aan bod in het imposante familie-epos ‘Leila’s Brothers’ ★★★★☆

Taraneh Alidoosti in ‘Leila’s Brothers’ van Saeed Roustayi.

Veertiger Leila zou zo graag een zus willen, zegt ze in het imposante Iraanse familie-epos Leila’s Brothers. Een oudere. Op wie ze kan bouwen. Broers heeft ze in overvloed, vier stuks in totaal, maar binnen hun armlastige familie zorgen zij voor onrust in plaats van steun.

Regisseur en scenarist Saeed Roustayi (van het magnifieke drugsdrama Just 6.5, een kruisbestuiving tussen Heat en The French Connection) introduceert die broers in hun dagelijkse habitat én door andere personages over ze te laten praten. Schoonmaker Parviz ‘kan zijn eigen gewicht nauwelijks meezeulen’, Farhad ‘denkt met zijn buikspieren’ en Manouchehr (de sterke karakteracteur Payman Maadi) is al bij de eerste aanblik te herkennen als proleterige crimineel. Alleen op de degelijke arbeider Alireza valt te bouwen, ook al wordt-ie in de openingsscène door zijn failliete werkgever uit de fabriek gejaagd, terwijl collega’s wél massaal in opstand komen.

Over de auteur Berend Jan Bockting schrijft sinds 2012 voor de Volkskrant over film (en soms over videogames).

Vader Esmail, ijdeltuit en opiumliefhebber, ambieert ondertussen een rol als de nieuwe patriarch van de omvangrijke familieclan, maar zulks zou hem zijn volledige spaargeld kosten, een vermogen waarmee hij zijn kinderen óók aan een betere toekomst zou kunnen helpen. Leila hoopt op de aanschaf van een winkel. Taraneh Alidoosti, eind vorig jaar twee weken gearresteerd vanwege haar openlijke steun aan de protesten tegen het Iraanse regime, speelt haar met volle overtuiging.

Roustayi, 33 jaar oud en vorig jaar in Cannes bekroond met de prijs van de internationale filmkritiek, blinkt uit in aandachtige, naturelle karakterschetsen. Die mogen in eerste instantie een tikje verwarrend zijn, vooral omdat de onderlinge band tussen de personages zelden direct duidelijk wordt gemaakt. Maar de aandachtige, geduldige toeschouwer wordt beloond. Het zijn hier vooral de langzaam escalerende familieruzies die grootse cinema opleveren: fraaie, chaotische en tegelijk puntgave scènes, waarbij ieders perspectief invoelbaar is, juist omdat al die mensen gaandeweg volwaardig tot leven zijn gekomen.

Tussen de regels door verhaalt Roustayi op aangenaam speelse wijze over klasseverschil – let alleen al op de verschillende soorten liften waarmee de personages hun bestemming bereiken. Slim is ook hoe de wereld búíten Iran zich aan de personages opdringt. Soms verrassend komisch, wanneer de moeder des huizes zich voor de televisie ontpopt tot kenner van Amerikaans showworstelen. Dan weer pijnlijk, als duidelijk wordt hoezeer de economische sancties tegen Iran van de toenmalige president Trump óók de levens van Leila en haar familie ontregelen.