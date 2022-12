Margreet de Haan - boekhandel 't Spui in Vlissingen Beeld Annabel Miedema

Hoe gaat het bij jullie in Zeeland?

‘Druk, we pakken veel cadeautjes in. We merken wel dat mensen iets minder koopkracht hebben dan eerder. Klanten kijken meer naar prijzen dan voorheen.’

De boekenprijs is ook iets omhoog gegaan.

‘Ja, iets. Waar je voorheen nog veel paperbacks had liggen voor 19,99 euro, zie je ze nu vaker voor 22,99 of zelfs 24,99. Dat merken mensen ook wel op.’

Uitgevers bepalen de boekenprijs. Hebben jullie daar als boekhandel geen invloed op?

‘Niet direct, maar sommige uitgevers vragen inkooporganisaties of boekhandelaren wel advies over de prijs.’

Was 2022 een goed jaar voor uw boekhandel?

‘Ja, tot nu toe wel, als je het vergelijkt met vorig jaar. We moeten nog wel de kerstperiode afwachten. Vorig jaar verkochten we in december veel luxe en duurdere boeken maar ik ben benieuwd of dat nu ook weer zo gaat. Aan de andere kant, onze nr 1, De Gorgels van Jochem Myjer is 22 euro, dat vind ik best een hoge prijs voor een kinderboek, maar het weerhoudt klanten er toch niet van het te kopen. Het is een enorm populaire serie, iedereen zit al zo lang op dat derde deel te wachten, dat zal ook meespelen.’

Jullie nr 3 Spin, is een Zweedse thriller. Meestal worden thrillers vooral in de zomer gelezen, toch?

‘Ja, maar ook wel in de donkere wintermaanden. Naar de nieuwe thriller van Thomas Olde Heuvelt, November, is nu bijvoorbeeld ook veel vraag. Niet alleen als cadeau, maar ook omdat mensen het zelf graag willen lezen.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Het liefdesinterbellum van Ine Boermans is fantastisch, echt en rauw. Boermans heeft een scherpe pen. Over een jonge vrouw die haar moeder verliest en moeilijk met de rouw kan omgaan. Ze blijft achter met een vader die lastig te bereiken is en vult het verdriet op met relaties die niet werken. Knap dat je met een relatief dun boekje zo’n effect kunt bewerkstelligen. Daarnaast is het een heerlijke trip: ze gebruikt drank en drugs en je fietst met haar mee door Amsterdam. Bukowski-achtig maar dan door een vrouw geschreven. Ook een stoer boek dus!’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel ’t Spui in Vlissingen:

1. Jochem Myjer: De Gorgels; Leopold

2. Lo van Driel: Het ongerijmde leven van Martien Beversluis (1894-1966); Wereldbibliotheek

3. Lars Kepler: Spin; Cargo

4. Jan van Damme en Ruben Oreel: Het andere Zeeland; Den Boer/De Ruiter

5. Dirk Kolff: Frans Naerebout (1748-1818) en het Vlissingen van zijn tijd; Walburg Pers

6. Jaap Robben: Schemerleven; De Geus

7. Nino Haratischwili: Het schaarse licht; Meridiaan Uitgevers

8. Raynor Winn: Landlijnen; Balans

9. Suzanna Jansen: De omwenteling; Ambo/Anthos

10. Lisa Weeda: Aleksandra; De Bezige Bij