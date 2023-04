Renze Klamer Beeld Frank Ruiter

De Vooravond of Renze op zondag?

‘Renze op zondag. Je kunt beter leven in het heden dan het verleden. Op De Vooravond, de talkshow die ik in 2020 en 2021 met Fidan Ekiz op NPO 1 presenteerde, kijk ik met veel plezier terug. Het had natuurlijk een bitter einde door de beslissing van BNNVara en de NPO om ermee te stoppen. Daar is al veel over gezegd, met name over dat kulargument van ‘gebrek aan urgentie’. We begonnen altijd met een nieuwsonderwerp en trokken gemiddeld een miljoen kijkers. Theorieën over hoe het echt zat heb ik wel, maar die zijn niet voor de krant. Het waren twee mooie seizoenen die ik niet had willen missen.

‘Aanstaande zondag begin ik met een nieuwe serie van Renze op zondag. Natuurlijk zitten er verschillen tussen de zenders: op RTL 4 op zondagavond bespreek je niet zo snel het politieke stelsel. Maar ik krijg veel vrijheid. Volgende week vertelt Maarten van Rossem een geschiedenisverhaal van twintig minuten.

‘Klagen over talkshows lijkt me iets typisch Nederlands – we zijn sowieso goed in zeuren. En inderdaad: er zijn er veel en overal wordt aan tafel het nieuws van de dag besproken. Maar vooral door de presentatoren zie ik grote verschillen tussen Beau, Jinek, Op1, Khalid & Sophie, Vandaag Inside. Bovendien wordt er, ondanks het geklaag, goed naar gekeken. Anderhalf miljoen mensen kijken minimaal een minuut naar de dagelijkse talkshow op RTL4.’

Pieter Omtzigt of Donny Roelvink te gast?

‘Normaal zou ik zeggen Pieter Omtzigt, omdat ik de politiek volg. Maar iets aan de Roelvinkjes vind ik mateloos interessant. Je zal maar de zoon zijn van Dries Roelvink. Dat werpt allerlei grote levensvragen op. Laatst had ik Donny te gast, hij vertelde dat hij bezig was met zijn identiteit, met de vraag welke rol hij nou eigenlijk heeft binnen zo’n mediafamilie. Dat gaat niet over tanden bleken.

‘Natuurlijk zullen de Roelvinkjes niet zo snel bij de publieke omroep te zien zijn. Aan de andere kant: bij De Vooravond hebben we ook de Jolings en de Gordons gehad. Als talkshow op een grote zender moet je er zijn voor de volle breedte van de samenleving. Veel kijkers doen neerbuigend over volksartiesten. Maar een goede talkshow is een combinatie van amusement en journalistiek. Niet alleen een volkorenboterham.’

Zondagskind of zorgenkind?

‘Misschien daartussenin? Ik heb veel kansen gekregen, ik presenteerde op mijn dertigste De Vooravond, je zou me daarom een zondagskind kunnen noemen. Maar mijn familie is niet rijk en heeft geen contacten in de media. Ik heb het zelf moeten doen. Al ben ik me er ook bewust van dat mijn huidskleur, geslacht en geaardheid misschien hebben geholpen.

‘Ik keek als kind graag naar televisie en solliciteerde op mijn negentiende op een baan bij de marketingafdeling van de Evangelische Omroep. Via een screeningproject kon ik een paar jaar later presentatieklussen gaan doen. Ik kreeg ineens de autoriteit om mensen alles te vragen.

‘Maar zowel professioneel als privé is het niet allemaal van een leien dakje gegaan. De Vooravond werd van de buis gehaald, vier jaar geleden ben ik gescheiden en moesten we zien uit te vogelen hoe het leven met twee kinderen een nieuwe vorm te geven.’

Rotterdam of Amsterdam?

‘Amsterdam. Daar wonen veel vrienden en collega’s van me.

‘Ik ben geboren in Rotterdam, in Hillegersberg-Schiebroek. Niet in het rijke gedeelte, moet je daar altijd bij zeggen. Mijn vader zit in de telecommunicatie, mijn moeder zorgde veel voor ons en heeft een administratieve functie.

‘Op zondag gingen we twee keer naar de kerk. Mijn ouders waren gereformeerd vrijgemaakt. De vrijgemaakten zijn geen zwarte kousen, we mochten gewoon met de auto naar de kerk. Maar het was alsnog vrij strikt. Er is een grapje over Petrus die tijdens een rondleiding in de hemel zegt: ‘Hier moet je heel zachtjes doen, want in dat hoekje zitten de vrijgemaakten, zij denken dat ze de enigen zijn hier.’ Zo van: alleen vrijgemaakten weten precies hoe God het heeft bedoeld in de Bijbel. Als iemand naar een ander kerkgenootschap ging, werd dat ‘met droefheid’ medegedeeld. Daar heb ik een allergie voor pretenties aan overgehouden, aan mensen met waarheidsclaims.’

Jimmy Fallon of Stephen Colbert?

‘Inhoudelijk zijn hun latenighttalkshows totaal verschillend: Colbert heeft bijna een journalistiek profiel, Fallon wil dat mensen een leuke tijd hebben. Zelf neig ik meer naar Colbert.

‘Als je de absolute kijkcijfers neemt, dan doet Arjen Lubach het met zijn ruim een miljoen kijkers net zo goed als Fallon. Naar Colbert kijken er 2,5 miljoen, maar in Amerika wonen (pakt telefoon erbij) 331 miljoen mensen. In Nederland zouden dat er (kijkt naar rekenmachine-app) 166 duizend zijn. Natuurlijk is het aanbod daar groter en heb je meerdere tijdzones, maar toch. Ik vind het hoopgevend dat lineaire televisie hier nog fier overeind staat. De Vooravond is met een miljoen kijkers van de zender gehaald.

‘Zowel bij Fallon als bij Colbert heb ik in New York in het publiek gezeten. Ik vond het leuk om te zien hoe zij het publiek ophitsen en vertellen dat ze medeverantwoordelijk zijn voor het succes van een uitzending. Dat is ook zo: als een gast een anekdote vertelt waarom hard wordt gelachen, doet de gast er daarna nog een schepje bovenop.

‘Voorafgaand aan een uitzending vraag ik het publiek ook gul te zijn met reacties. Dat kan met een lach zijn, maar ook een zucht. Als die hoorbaar is aan tafel, heeft dat effect.’

Zang of gitaar?

‘Voor mezelf gitaar. Ik ben, eufemistisch uitgedrukt, een matige zanger – na een incidenteel optreden bij De Vooravond heb ik daar ook genoeg commentaar op gekregen.

‘Ik ben wel muzikaal. Ik speel gitaar en piano en heb veel in kerkbandjes gezeten. Als ik nu in mijn eentje ben, pingel ik op de bank mee met popnummers of met van die heerlijke Braziliaanse bossanova tokkelgitaarmuziekjes. Ik kan iedereen de Spotify-playlist Summer Breeze aanraden.’

Oude of Nieuwe Testament?

‘Toen ik mezelf nog christelijk noemde, zou ik het Nieuwe hebben gezegd, omdat dat vrolijker en positiever is. Nu zeg ik het Oude. Daarin staan oorlogsverhalen, er is intrige, er is overspel. Een beetje Game of Thrones.

‘Ken je het verhaal van Simson? Hij verzette bergen met zijn handen en versloeg de Filistijnen met speels gemak. Maar de Superman-kracht die hij van Onze Lieve Heer had gekregen, was verbonden met zijn lange haarlokken. Dat was een geheim dat de verleidelijke Delila hem op slinkse wijze had ontfutseld. Zij verklapte dat aan Filistijnse vorsten, waarna hij in zijn slaap werd kaalgeschoren. Vertrouw nooit de verleider, dat is toch een mooie levensles?

‘De laatste jaren kreeg ik de behoefte om me aan de kerk te onttrekken. Ik noem mezelf geen atheïst, maar wat meer beschouwend, agnostisch. Ik hoef er niet zozeer een stempel op te plakken. Ik wilde mezelf ontslaan van de grote vragen over het ontstaan van de aarde of het bestaan van God. Praktische vragen, of ze nu over het investeren in vriendschappen of over het opvoeden van kinderen gaan, vind ik nu dringender en belangrijker.’

Vragen stellen of beantwoorden?

‘Stellen. Ik heb een drang om mensen te begrijpen of dingen te snappen.

‘Goede vriendschappen zijn voor mij ook inhoudelijke vriendschappen. Nu ik de dertig ben gepasseerd, merk ik dat oppervlakkige vriendschappen afsterven.

‘Met een vriend ging ik in de bioscoop naar de Oscar-winnaar Everything, Everywhere All At Once. In die film zit ook een verhaallijn over een lesbisch kind dat toenadering zoekt tot haar ouders. Na afloop hadden we het over die ouder-kindrelatie, en dat emotioneert mij dan. Toen ik nog geen kinderen had, snapte ik daar geen bal van.

‘Ik houd van het absurdisme in die film. In één universum hebben mensen hotdogvingers, die behalve raar ook ineens erotisch blijken te zijn. Anderen vinden dat wellicht plat, ik vind het heel grappig. Dat maakt me toch een beetje RTL, denk ik dan.’

Cv Renze Klamer 1989 Geboren in Rotterdam 2000-2005 Havo aan de GSR Rotterdam 2005-2009 Vrijetijdsmanagement aan de NHTV in Breda 2009-2018 Presentator bij de EO 2018-2021 Presentator bij BNNVara 2018 Na het Nieuws 2020 Laat op Vrijdag 2020-2021 De Vooravond 2022-nu Presentator bij RTL 4 2022-nu Renze op zondag Renze Klamer heeft twee kinderen en woont in Houten.