Kirill Petrenko en de Berliner Philharmoniker leveren een welhaast te perfecte uitvoering van de ‘Negende symfonie’ van Dmitri Sjostakovitsj ★★★★☆

Voor een topdirigent is Kirill Petrenko, de Oostenrijker van Russische komaf, verbazingwekkend onijdel. Interviews geeft hij niet, de opnamestudio haat hij. Dat Petrenko in 2019 chef werd van de Berliner Philharmoniker, een pr-diva, zegt alles over zijn muzikale kracht.

Gelukkig druppelt er vanuit Berlijn af en toe een liveregistratie door naar cd of streamingdienst. Zoals de Negende symfonie van Dmitri Sjostakovitsj. De componist trakteerde de Sovjet-Unie in 1945 niet op een daverend overwinningsstuk. Dat vond hij ongepast met al die slachtoffers aan beide kanten. Hij componeerde liever een dubbelzinnig halfuurtje, halverwege treurnis en scherts. Sjostakoviaanse scherts wel te verstaan, aanschurkend tegen spot en cynisme.

Petrenko en de Berliner leveren een welhaast te perfecte uitvoering. Soms verlang je naar iets weerbarstigs, naar een barst in het masker dat Sjostakovitsj opzette tegen bemoeizuchtige autoriteiten. Eind juni komt Petrenko als gastdirigent naar het Concertgebouworkest. Mooie kans om de kluizenaar van dichtbij te zien.

Kirill Petrenko Dmitri Sjostakovitsj Klassiek ★★★★☆ Berliner Philharmoniker Recordings