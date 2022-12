Annelies Harzing Beeld Annabel Miedema

Topdrukte in uw kinderboekhandel nu het bijna pakjesavond is?

‘Zeker, er zijn veel schoen- en Sintcadeaus gekocht, en opvallend veel boeken voor 10 jaar en ouder.

‘We hebben een tafel vol Sinterklaasboeken liggen. Sommige zijn geweldig, je kunt ze ieder jaar weer tevoorschijn toveren. De Pieto-toets van Hans Hagen en Marieke van Ditshuizen bijvoorbeeld is ontzettend leuk, ook voor op school. Of De Supersint van Maranke Rinck en Martijn van der Linden, een prachtig prentenboek over Sint als superheld. Boer Boris, een paard voor Sinterklaas van Ted van Lieshout is een klassieker. En ook De pinguïnsint en andere dierenklazen van Edward van de Vendel is grappig.’

Wat valt verder op?

‘Kinderen pakken voornamelijk boeken die ze kennen of waarover ze van vriendjes hebben gehoord. Ze vinden het in het algemeen moeilijk zelf nieuwe titels uit te kiezen. Ze hebben volwassenen, ouders of leraren, nodig om hen daarin te begeleiden. Dat proberen wij dus ook te doen.’

Jullie nr 9, De eekhoorn legt een ei van Janneke Schotveld en Noëlle Smit, heeft onlangs de Kinderboekwinkelprijs gewonnen.

‘Dat is de prijs die we organiseren met alle kinderboekwinkels in Nederland samen. We geven allemaal onze toptien van beste kinderboeken door. Dan gaan we stemmen. Twee weken geleden is dit kinderboek tot winnaar uitgeroepen.

‘Janneke Schotveld heeft voor deze bundel prikkelende fabels en verhalen bedacht. Warm, fantasierijk en positief. Met steeds een leuke twist. Een boek voor een brede leeftijdscategorie. Vanaf 5 jaar kun je het voorlezen. Kinderen in de bovenbouw zullen de diepere lagen juist mooi vinden.’

Wat is jullie boekentip van de week?

‘Otis’ redding van Mirjam Mous, dat deze week is verschenen. Ik ben al jaren fan van de boeken van Mous, ze is bekend van de kinderthriller-klassieker Boy 7. Ook dit boek is weer razend spannend. En extra leuk voor alle lezers in en rond Breda, het speelt zich hier af. Een perfect pakjesavondcadeau voor 13 jaar en ouder.’

Toptien bestverkochte boeken bij kinderboekhandel De kinderboekentuin in Breda:

1. Jochem Myjer: De Gorgels en de laatste kans; Leopold

2. Dav Pilkey: Dog Man – Moeders mooiste; Condor

3. Deron Hicks: Het Van Gogh mysterie; Fontein

4. Maranke Rinck: Bob Popcorn – Meesterkok; Querido

5. Ben Guterson: Het Winterhuishotel; Leopold

6. Ronald Venema: De jacht op een tongzoen; Luitingh-Sijthoff

7. James Ponti: Wereldspionnen; Fontein

8. Marloes Morshuis: Het Besiendershuis; Lemniscaat

9. Janneke Schotveld & Noëlle Smit: De Eekhoorn legt een ei; Van Goor

10. Charlotte Dematons: Alfabet; Hoogland & Van Klaveren