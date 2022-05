Kinderen nemen, de juiste hoeveelheid hagelslag: Tobi Kooiman gaat elk dilemma met de ratio te lijf ★★★☆☆

Cabaretier Tobi Kooiman in ‘Best of’. Beeld Jaap Reedijk

Tobi Kooiman is wiskundige en aanhanger van de stoïcijnse filosofie. Dat betekent twee dingen: houd je in het leven alleen bezig met zaken waar je invloed op kunt uitoefenen, en besef dat emoties hinderlijk zijn. Tobi Kooiman heeft ook geleerd dat het uitleggen van ‘de Stoa’ niet goed werkt als openingszinnen in het café, bij het versieren van vrouwen.

Vol zelfrelativering introduceert cabaretier Tobi Kooiman (33) zichzelf in zijn debuutshow Best of als een rationeel denkende man met licht autistische trekjes, die lange tijd dacht dat hij eenzaam door het leven zou gaan. Geheel onverwacht heeft hij nu toch een vriendin gevonden en staan zij voor de vraag: nemen wij wel of niet een kind?

Best of is een openhartig onderzoek naar de voors en tegens van het ouderschap. Maar Tobi heeft meer grappen paraat waarbij hij het dagelijks leven met ratio en logica benadert. Zoals de kwestie wat de juiste hoeveelheid hagelslag is om op je brood te strooien. Of hoe je in het zwembad het best om de bejaarden heen kunt zwemmen.

Met zijn fascinatie voor wetenschap en filosofie voegt Kooiman zich bij de stroming van het soort ‘nerdy’ cabaret dat Jan Beuving en Tim Fransen met succes maken. Waar zij creatieve manieren hebben gevonden om intellectuele kost op een vermakelijke, theatrale manier te brengen, blijft Kooimans verhaal nu nog wat droog en statisch. Hierdoor zakt de aandacht soms weg. Meer muziek zou kunnen helpen. In Best of kruipt Kooiman een paar keer achter de vleugel en dat zorgt voor afwisseling.

Maar ook nu toont Kooiman zich al een persoonlijkheid met een geestige, eigenzinnige kijk op de wereld. Het maakt nieuwsgierig naar Best of 2, de voorstelling die hij in Best of alvast aankondigt.

Best of Cabaret ★★★☆☆ Door Tobi Kooiman. Regie Pieter Bouwman. 13/5, De Meervaart, Amsterdam. Vanaf september in reprise.