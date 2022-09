Kinderboekenschrijver Karel Eykman (1936-2022) vond dat sprookjes soms ook dynamiet moeten bevatten

Karel Eykman nam het in zijn werk op voor kinderen. Beeld ANP Kippa

Dinsdag is voormalig jeugdpredikant, televisiemaker en kinderboekenschrijver Karel Eykman overleden. Veel vijftigers van nu zijn opgegroeid met zijn werk, soms zonder het te weten. Hij is de maker van liedteksten voor televisieprogramma’s als De film van Ome Willem, Sesamstraat en Geef je ouders maar weer de schuld en hij is tot op hoge leeftijd blijven bijdragen aan Het klokhuis.

Karel Eduard Eykman (1936) wordt geboren in Rotterdam als zoon van een huisarts in een familie vol dominees. Hoewel hij op het gymnasium al de ambitie heeft schrijver te worden, gaat hij toch theologie studeren in Utrecht. Daarna werkt hij een paar jaar als hervormd jeugdpredikant. Van de wekelijkse preek leert hij dat voordragen hem niet ligt, maar schrijven wel.

Bekend wordt hij met zijn kinderbijbel Woord voor woord, die in de jaren zeventig op IKON-televisie in wekelijkse afleveringen wordt voorgelezen door zijn collega en levenslange vriend Aart Staartjes. Al snel daarna verschijnt zijn debuut voor algemeen publiek: De vreselijk verlegen vogelverschrikker (1974), waarmee hij een Zilveren Griffel wint.

Dit verhaal typeert hem. De boer is ontevreden over zijn vogelverschrikker, die de vogels mompelend en zonder enig succes vraagt om van de oogst af te blijven. Als de boer hem weg wil gooien, krijgen de vogels medelijden en brengen ze hem naar het bos, waar hij voortaan een mensenverschrikker zal zijn.

Hoewel Eykman breekt met de kerk, die hem een wel erg losse interpretatie van de Bijbel verwijt, blijft hij een leven lang in doen en laten jeugdpredikant. Vergelijkingen maken tussen hoe de wereld in elkaar zit en hoe die in elkaar zou moeten zitten doet hij voortaan welbespraakt in zijn verhalen, toneelstukken, televisiescripts, liedteksten en gedichten, waarin hij het opneemt voor kinderen, die volgens hem ook in Nederland ‘verdrukt en gemanipuleerd’ worden.

Hij werkt in het spraakmakende Schrijverscollectief, dat voor televisie schreef, samen met bevlogen liedkunstenaars als Willem Wilmink en Hans Dorrestijn, die net als hij laten zien dat fantasie, maatschappijkritiek, kinderen een hart onder de riem steken, humor en prachtig Nederlands elkaar niet hoeven uit te sluiten. Integendeel. Niks mis met een fantasieverhaal, maar ‘er moeten sprookjes bestaan die dynamiet bevatten en geen suiker’, zegt hij daarover in een interview.

Naast zijn werk voor televisie verschijnen zo’n dertig kinderboeken met verhalen en gedichten, zoals Liefdesverdriet (1983, Gouden Griffel), Hans en Grietje in Jimmie Jammie Bobbyland (2001) en Zonder liefde ben je nergens (2003). De gezondheid van Eykman is de laatste jaren langzaam achteruitgegaan, maar hij is tot op hoge leeftijd actief gebleven. Vorig jaar is nog François Villon, dichter, boef en vagebond verschenen, met illustraties van Sylvia Weve, die een groot deel van zijn kinderboeken heeft geïllustreerd.