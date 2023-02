Kinderboekenschrijver die haar verhalen bevolkte met zeemonsters en bloeddorstige moeders

Simone Kramer Beeld .

Simone Kramer was een oma zoals je ze niet alle dagen tegenkomt. Natuurlijk deed ze de gewone oma-dingen, zoals samen pannekoeken eten en voorlezen voor het slapengaan. Maar ze speelde ook enthousiast mee in het bos bij haar huis in ’s Graveland. ‘Dan prikten we briefjes op paddestoelen voor de kabouters’, vertelt haar stiefkleindochter Djuna Kramer.

Bovendien wist ze alles van kinderverhalen. Die las ze niet alleen voor, ze schreef ze zelf, en ze vertaalde kinderboeken, -series en -films, zoals De GVR, naar het boek van Roald Dahl, en Sesamstraat. ‘Dan speelde ze de banden af op een klein tv’tje en mompelde ze haar vertalingen mee, want voor de nasynchronisatie moesten de mondbewegingen precies kloppen.’

Kramer was een onorthodoxe, eigengereide vrouw: ze reed rond in een gele eend, liep op kekke laarzen en liet het koken over aan haar man. Voordat ze naam maakte als schrijver en vertaler had ze cello gestudeerd, op de muziekafdeling van de Vara gewerkt en daarna bij de filmdivisie van die omroep. ‘Ze moest veel reizen – Londen, Parijs – om films uit te kiezen die op televisie zouden worden uitgezonden.’

Denk er dan ook nog haar rode haar bij en je ziet een vrouw voor je met een Pippi Langkous-achtige branie – ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.’ Maar die stoerheid had een schaduwkant. ‘Simone was een angstige persoon, die toch altijd vond dat ze flink moest zijn en daarom veel gedurfd heeft in haar leven. Daar was ze trots op.’

De kiem voor die angst werd al vroeg gelegd. Simone Kramer werd in 1939 geboren in Bodegraven, als nakomertje in het gezin van een bovenmeester en zijn tweede vrouw, die bij elkaar al zeven kinderen hadden. ‘Toen ik een jaar oud was, brak de Tweede Wereldoorlog uit’, schrijft ze op haar website. ‘Ik begreep er niet veel van, maar ik voelde de angst en de onrust, en ik wist dat de wereld niet veilig was.’ Haar remedie was lezen, lezen, lezen. ‘Ik las om de akelige dingen om me heen te vergeten.’

Griekse mythes

In de tientallen boeken die ze later zelf schreef, deels gebaseerd op Griekse mythes, ging ze akelige dingen niet uit de weg: een koning die zijn baby te vondeling legt, een sater die levend wordt gevild, een moeder die haar kind in stukken hakt en aanbraadt, zeemonsters, draken. ‘Alsof ze haar eigen demonen wilde verslaan’, zegt Martine Schaap, haar uitgever bij Ploegsma.

En bovendien: zo gruwelijk ging het er nu eenmaal aan toe in de oude verhalen die ze omzette ‘in fijn, soepel Nederlands’. Haar lezers waren er gek op: alleen al van De tocht van de Argonauten, dat in 1995 verscheen, zijn tussen de 30- en 40 duizend exemplaren verkocht, schat Schaap. ‘Niet alleen kinderen lazen haar boeken, maar ook ouders, grootouders en docenten. Er zijn zelfs verzamelaars die de hele reeks op de plank hebben staan.’

In 2020 stierf de man met wie Simone zo’n halve eeuw getrouwd was geweest, oud-verzetsman Toon Kramer, die ze had leren kennen toen ze bij de Vara werkte. ‘Ze heetten allebei Kramer. Ze gingen een borrel drinken en de vonk sloeg meteen over’, vertelt Djuna. Hij was toen nog getrouwd met zijn eerste vrouw Lily, Djuna’s echte oma, met wie hij vijf kinderen had. Maar ze bleken ‘elkaars grote liefde’, al werd die tot Simones verdriet niet bezegeld met kinderen van hen tweeën.

De dood van Toon was een klap waar ze niet meer overheen kwam. Haar oude angsten keerden terug, zo hevig dat ze er niet mee kon leven. Simone Kramer overleed op 9 januari, 83 jaar oud. Haar laatste daad van dapperheid was dat ze euthanasie wist te regelen op psychische gronden. ‘Schrijf dat toch maar op’, zegt Djuna, na enig aarzelen. ‘Want ik ben trots op haar dat ze ook dat heeft gedurfd.’