‘Kinderboeken mogen zwart en donker zijn’

Annet Schaap in haar atelier. Beeld Erik Smits

De schrijver met het rossige haar zwaait achter het raam van haar atelier op de eerste verdieping als een vergeten prinses uit het venster van een verloren toren. Een beetje een pluizige prinses, dat wel, in rok en op gympen, met als gevangenis een tweedehands hok vol kunst aan de muur, waar ze de hele dag – het liefst ongestoord – tekent en schrijft.

Het atelier is in een oud industrieel pand van de spoorwegen in het Utrechtse Zuilen, nu gebruikt door schilders en beeldhouwers. Overdag is er bijna niemand en is het doodstil in de lange grijze gangen, waaraan sinds de ingenieurs en monteurs vertrokken bijna niets is veranderd. Tijdens de coronamaanden kon ze er wekenlang zonder bezoek of afspraken werken, het liefst op haar vaste plekje, op een schapenvacht bij de radiator.

In werkelijkheid is Annet Schaap allesbehalve vergeten. Als illustrator van populaire schrijvers als Jacques Vriens, Janneke Schotveld en Francine Oomen was ze al decennia geliefd, maar vier jaar geleden debuteerde ze uit het niets met Lampje, een grimmig sprookje dat haar leven totaal heeft veranderd. Ze kreeg lovende recensies, won vier grote kinderboekenprijzen op een rij en werd bedolven onder uitnodigingen en fanbrieven van kinderen en moeders. Die wilden vooral weten waar de opvolger van Lampje toch bleef.

Die is er nu eindelijk. De meisjes: zeven sprookjes, die allemaal beginnen met een of twee naamloze meisjes. Even verderop blijken ze, bijna toevallig, de hoofdpersoon van een nieuwe versie van Repelsteeltje, Roodkapje, Hans en Grietje of Doornroosje. ‘Veel schrijvers bewerken sprookjes, ik weet het. Maar ik doe het op mijn eigen manier.’

Waarom wilde je dit boek schrijven?

‘Sprookjes zijn kapstokjes voor mij, skeletjes. Ze helpen me vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal van mij en mijn zus. Wij scheelden anderhalf jaar. Toen ze geboren werd ben ik me, geloof ik, rot geschrokken van dat andere kind. De angst om mijn plek kwijt te raken maakte me competitief. Zij de liefste en de mooiste? Dan was ik de slimste en de kunstzinnigste. Zij was meer naar buiten gekeerd, had veel vrienden, kreeg een gezin en deed sociaal werk. Ik zat in m’n eentje kunst te maken. We zijn sterk naar elkaar toe gegroeid rond het overlijden van onze moeder.

‘Vlak nadat Lampje was verschenen hoorden we dat mijn zus net als zij ALS had. In de twee jaar voor haar dood zijn we heel veel samen geweest. Ik mis haar verschrikkelijk. Er zijn sindsdien alleen nog maar mannen in mijn leven: mijn vader, mijn man, mijn zoon, mijn zwager en mijn neef. Mannen om wie ik, laat dat duidelijk zijn, enorm geef. Maar ik mis de vrouwen en wilde daar kennelijk over schrijven. Dat werd De meisjes.’

Annet Schaap Beeld Erik Smits

Had De meisjes ook over jongens kunnen gaan?

‘Het is geen feministisch boek. De hoofdpersonen hebben geen missie, hoogstens een droom, een onvervuld verlangen. Ze willen gezien worden. Algemeen menselijk inderdaad, maar ze worden gehinderd door frustraties waar meisjes nu eenmaal eerder mee te maken krijgen. Mooi moeten zijn. Borduren. Ontharen met griezelige pincetten. Lachen voor de foto. Dweilen. Baby’s verzorgen. Dus nee, dit boek had onmogelijk over jongens kunnen gaan.’

Wat was de eerste zin die je opschreef?

‘De eerste zin die je leest: ‘Het meisje zit te spinnen in de zon in de achterkamer.’ Zo begint mijn versie van Repelsteeltje, over een meisje dat bij toeval gouddraad maakt van stro. Daarna willen haar vader en de koning dat ze nog meer stro in goud verandert. Dat lukt haar niet. Ik was op dat moment bezig met een ander boek, dat nog niet goed wilde lukken. Dit sprookje werkte, had ik heel snel op papier. Kort daarna schreef ik er nog een, mijn versie van Blauwbaard. Met die twee ging ik naar de uitgever en we bedachten: De meisjes, zeven sprookjes. Toen moest ik er nog vijf.’

Het bewerken van sprookjes staat in een lange traditie. Had je daar last van?

‘Ik hou ervan leven te blazen in figuren die iedereen al lang kent. Het geeft mijn verhalen meer echo dan als ik ze zomaar zelf verzonnen had. En het is ook gewoon leuk: zouden ze doorhebben wat ik allemaal heb verplaatst en omgedraaid en waarom? Toen ik Lampje schreef, moest ik daar nog achter komen. In Amerika wilden ze de vertaling aankondigen als een vervolg op De kleine zeemeermin. Dat zijn verwachtingen die het boek niet kan waarmaken. Ik hoop bovendien dat de lezer het, net als ik, gaandeweg ontdekt. Zoiets moet je dus niet op de achterflap verraden.’

Annet Schaaps atelier. Beeld Erik Smits

Hoe lang heb je over het boek gedaan?

‘Een jaar. De eerste zes verhalen waren er in een maand of drie. De rest van de tijd ben ik met het laatste bezig geweest. Een verhaal over een monsterlijk meisje dat door haar ouders is verstopt in een toren ergens op een onbewoond eiland. Ik bleef maar herschrijven. Ik dacht: als ik dat verhaal tot een goed einde breng, dan accepteer ik mezelf ook. Uiteindelijk leed een vloekende en scheldende matroos schipbreuk op het eiland. Toen kwam er eindelijk schot in het verhaal.’

Heb je het weleens opgegeven omdat je dacht dat het niet goed werd?

‘Ik heb op een gegeven moment mijn uitgever gebeld: het worden er zes. Dat kón natuurlijk niet. Mijn redacteur is geweldig; ze heeft me laten volhouden. Voordat ik De meisjes af had, had ik het idee dat Lampje me in de weg zat. Het laatste verhaal afmaken was een enorme doorbraak. Ook als het niet vanzelf gaat, kan ik schrijven. Hoera!’

Annet Schaaps atelier. Beeld Erik Smits

Hoe zou je je stijl omschrijven?

‘Ik hou van tegengestelde dingen: humor en drama, poëzie en gewoon met beide benen op de grond. Dat vind je allemaal tegelijk in een typische Schaap-zin. Ik schrijf ook altijd in de derde persoon. Misschien blijf ik als verteller toch ook graag de illustrator, de observator.’

Wie is je voorbeeld?

‘Wim Hofman, die net als ik tekent en schrijft. Ik hou van het grimmige in zijn werk, dat zit ook in het mijne. Van mij mogen kinderverhalen zwart en donker zijn, iets duisters bevatten. Wat een lelijk kind! Wat moeten we ermee? Stop maar weg! Dan krijg je reacties van gekwetste moeders, maar kinderen snappen dat wel. Het is niet anders, je bent zoals je bent, je zult het ermee moeten doen. Ik ben altijd op zoek geweest naar dat donkere en daar kon ik als illustrator van vrolijke verhalen helemaal niets mee.’

Waar komt dat donkere vandaan?

‘Dat hebben mijn ouders zich ook vaak afgevraagd. Kort na mijn geboorte heb ik maanden in een ziekenhuis gelegen. Daar herinner ik me natuurlijk niets van, maar ik ben kennelijk als klein kind gaan denken: eerst was ik stuk, toen ben ik gemaakt, nu ben ik in een best oké gezin terechtgekomen… maar het kan altijd weer misgaan. Ik weet niet of het waar is, maar sinds ik me hier bewust van ben, heb ik lucht en begon ik weer te schrijven. Ik vind dat heel grappig: veel schrijvers zijn bang dat de bron van hun verhalen opdroogt als ze die kennen. In mijn ervaring is het juist andersom.’

Hoe is het om jezelf te illustreren?

‘Het is fijn om eigen baas te zijn en elke keer iets nieuws te kunnen proberen. Ik teken minder dan vroeger. Als illustrator van realistische, hedendaagse kinderboeken liep ik altijd met een extra paar ogen rond. Voor het geval dat ik iets zag dat ik kon gebruiken. Hoe kinderen hun rugzakken dragen, bijvoorbeeld. In die boeken zie je overal rugzakken. Dat heb ik niet meer. Nu hóór ik dingen, die ik kan gebruiken. Dat interesseert me veel meer: niet hoe kinderen er vanbuiten uitzien, maar hoe ze vanbinnen zijn. En mijn illustraties mogen in plaats van realistisch juist suggestief zijn. Een wolf. Een appel. Een rol verband. Een springtouw. Een pincet. En zo donker als ik wil.’

Annet Schaap Beeld Erik Smits

Hoe schrijf je?

‘Ik moet eerst met pen en papier werken, meestal doe ik dat op deze schapenvacht bij de radiator, met mijn rug naar het raam. Maar ik schrijf ook buiten, in de trein, thuis. Daarna leg ik al die boekjes bij elkaar en werk ik het verhaal uit op de computer. Het eerste verhaal van De meisjes had ik net goed staan, toen ik op een verkeerd knopje drukte en het weg was. Echt weg. Verschrikkelijk. Even heb ik gedacht: het moet zo zijn. Dan was dit boek er niet geweest. Maar ik ging zitten, begon opnieuw en het lukte me nog een keer. Dit boek moet er dus toch zijn.’

Wie heeft de uiteindelijke titel bedacht?

‘Ik. Het was van het begin af aan: De meisjes, zeven sprookjes. Alleen is in de vormgeving de ondertitel steeds kleiner geworden. Dus nu is het: De meisjes.’

Wie is je belangrijkste meelezer?

‘Mijn redacteur en af en toe mijn collega Janneke Schotveld. Het is fijn en intiem om een redacteur te hebben. Die mag echt alles lezen. Verder hou ik het liever voor mezelf tot het uitgegeven is.’

Hoe belangrijk zijn recensies voor je?

‘Mijn allereerste kritiek kreeg ik op een kinderopera. Die was heel scherp. Ik vond mezelf bijzonder spitsvondig, maar de recensent noemde mijn libretto rijmelarij. Afschuwelijk. Ik heb jaren niks durven schrijven. Ik lees ze allemaal, want ik ben benieuwd hoe wat ik maak overkomt. Niet alles raakt me. Als ik hoor dat mijn kinderboeken te heftig worden gevonden, dan doet me dat niet zoveel.’

Wat is de ergste kritiek die je zou kunnen krijgen?

‘Dat het nep zou zijn wat ik schrijf. Verzonnen en overdreven. Het zijn sprookjes, maar ik streef naar authenticiteit. De meisjes is een zelfportret in sprookjes. Kritiek op de echtheid raakt mij dan persoonlijk. Maar zulke kritiek heb ik gelukkig nog niet gehad.’

Wanneer begin je aan je volgende boek?

‘Daar was ik al aan begonnen. Na een pauze van een jaar wil ik er weer mee verder. Maar misschien komt er eerst wat anders, ik durf het niet meer te zeggen. Ik heb een complete oeuvreplanner in mijn hoofd, maar die oeuvreplanner kan niet schrijven. Dat zal ik toch zelf moeten doen.’

Wie is Annet Schaap? Annette Dorothea Schaap (1965, Ochten) groeide op in de Betuwe. Ze studeerde aan de Kunstacademie van Kampen en aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag (cum laude). Daarnaast volgde ze Schrijversvakschool ’t Colofon in Amsterdam. Ze werd na een paar jaar schrijven voor jeugdtheater een geliefd en veelgevraagd illustrator van schrijvers als Janneke Schotveld, Jacques Vriens en Francine Oomen. In 2017 debuteerde ze met het door haar geïllustreerde én getekende Lampje. Daarmee won ze de tweejaarlijkse Nienke van Hichtumprijs, de Woutertje Pieterse Prijs, de Gouden Griffel, de Boekenleeuw en een nominatie voor de prestigieuze Britse Carnegie Medal.

Annet Schaap: De meisjes, zeven sprookjes. Querido, 240 pagina’s; € 14,99.

Beeld Querido