Kim Karssen laat in haar originele voorstelling zien wat een grenzeloze fantasie kan aanrichten ★★★★☆

Kim Karssen in Schrödingers hond. Beeld Bart Grietens

Kim Karssen (1996) is een van de grootste theatertalenten van haar generatie. Haar voorliefde voor absurdisme en experiment kleurt elke voorstelling die ze maakt. Schrödingers hond is een originele, nieuwe solo van haar, waarin ze vertelt en laat zien wat een grenzeloze fantasie allemaal kan aanrichten.

We zien een jonge vrouw die losgeraakt lijkt te zijn van tijd en ruimte. Karssen bevindt zich in een kleine, bijna lege ruimte. Er klinken onheilspellende geluiden, in flitsen zien we een hele stoet aan emoties voorbij komen. Ze lacht, huilt, is bang, kermt, is laconiek, stort ter aarde. Hier is iemand gek aan het worden. Dit is wat er gebeurt als je te veel tijd doorbrengt in je hoofd, suggereert Karssen. Dan beland je in een wereld ergens tussen werkelijkheid en fantasie in. Een wereld die tegelijkertijd bestaat en niet bestaat.

De fragmentarische tekst bestaat uit bizarre verhalen vol ongemak en zelfspot, zoals over die keer dat Karssen in de wc’s van het Vaticaan over een drol heen plaste, waarna ze hopeloos in het gebouw verdwaalt. Of over hoe ze fantaseert dat haar toeschouwers elkaar op gruwelijke wijze opeten. Ook converseert ze met een ouderwets telexmachinientje, dat ze Herman noemt en dat haar ongevraagd berichten stuurt als: ‘Ga toch eens iets doen met je leven.’

Het harde en neurotische geluidsdecor van Thibaud Delpeut en Karssens intense mimiekwisselingen geven het idee dat een té levendige fantasie ook een vloek kan zijn. Althans, in het dagelijks leven. Op het toneel is het duidelijk een zegen.

Beeld Bart Grietens