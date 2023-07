Kim Karssen is een stuiterbal op het podium, met een schaamteloos en volstrekt authentiek verhaal ★★★★☆

Kim Karssen in ‘Don’t rain on my paReet’. Beeld Erik van ’t Hof

Het is een opmerkelijke poster die actrice Kim Karssen liet maken voor haar Parade-voorstelling Don’t rain on my paReet. Daarop staat ze namelijk in haar blote kont. Waarom? Dat wordt duidelijk aan het eind van de voorstelling zelf: bloot verkoopt. Hoewel, zegt ze ook, door het interview onlangs in de Volkskrant zitten de zalen toch wel vol.

De poster voor ‘Don’t rain on my paReet’. Beeld Diederick Bulstra Photography

In Don’t rain on my paReet doet Karssen op nietsontziende wijze verslag van haar pogingen vaste grond onder de voeten te krijgen en de voortdurende kortsluiting in haar hoofd ietsje te kalmeren. Theaterliefhebbers kennen haar als eigenzinnig actrice in voortellingen als Oorlog en vrede en Mephisto Park van De Warme Winkel, maar Karsssen maakt net zo makkelijk een solo waarin het op hoogstpersoonlijke wijze gaat over haar strubbelingen als jonge vrouw die single is.

Over de auteur Hein Janssen schrijft sinds 1987 voor de Volkskrant over theater en richt zich vooral op toneel en musical.

Gekleed in een knalrood, modieus trainingspak van Adidas laat ze zich hier op De Parade gelden als een hyperenergieke stand-upcomedian die blij is met haar publiek omdat ze nu eindelijk haar verhaal kwijt kan. Dat verhaal begint met een feestje bij een vriendin waar ze aan het eind van de avond wacht op de jongen die ze leuk vindt, in de hoop dat hij na afloop met haar mee gaat. Dat gaat hij niet. Hij gaat met iemand anders mee.

Als ze vervolgens jarig is, geeft ze zelf een feestje en weer is daar die jongen. Nu lukt het wel: ze duiken het bed in. In een razendsnelle opeenstapeling van liefdevol ongemak en gekmakende onzekerheid schetst Karssen dan de schaduwkanten van romantiek en seks. Onderwerpen (onder meer): dynamische seks, slechte seks, hygiënische seks, vuile onderbroeken, kutcoke. In een bijzin komt iets verontrustends voorbij over een meisje van 13 dat wordt achtervolgd door een man van 28.

Schaamteloos zijn sommige observaties zeker, en je moet er wel tegen kunnen, tegen die stuiterbal op het podium en haar nerveuze gepingel op een mini-keyboard. Maar Karssen komt ermee weg, omdat ze volkomen zichzelf en authentiek is. Voor vrouwen herkenbaar, voor heteroseksuele mannen lichtelijk gênant, voor andere mannen zeer leerzaam. ‘Het zijn allemaal leermomentjes’, zegt ze zelf. Dat klopt.