Kim Kardashian in de jurk van Marilyn Monroe? ‘Alsof je een stukje van de Mona Lisa afknipt’

Kim Kardashian op het Met-gala in de jurk van Marilyn Monroe. Beeld GC Images

Narcisme. Heiligschennis. Aandachttrekkerij. Vandalisme! Een kleine greep uit de etiketten die het verkleedpartijtje van Kim Kardashian van afgelopen maandag opgeplakt kreeg. Critici in kwestie waren kostuumconservatoren en andere modeliefhebbers die het volstrekt onethisch vinden dat Kardashian ter gelegenheid van het New Yorkse Met Ball de transparante glitterjurk droeg waarin Marilyn Monroe in 1962 John F. Kennedy ‘Happy birthday, mister president’ toezong. De echte jurk, geen namaak. Ook al droeg Kardashian hem alleen op de rode loper en verwisselde ze hem zodra ze binnen was met een replica.

Sarah Scaturro van het Cleveland Museum of Art sprak zich met andere modeprofessionals fel uit tegen Kardashians daad in The Los Angeles Times. Scaturro was voorheen restaurator van het Metropolitan-kostuuminstituut, organisator van het jaarlijkse Met Ball.

Ook Madelief Hohé, conservator mode en kostuum van het Kunstmuseum Den Haag, vindt het pijnlijk onprofessioneel. ‘Iemand had Kardashian, die kennelijk nooit nee hoort, moeten vertellen dat dit niet is hoe je met cultureel erfgoed omgaat’, zegt ze per telefoon. ‘De stof is flinterdun en kwetsbaar, door het gewicht van de duizenden kraaltjes is het schadelijk om de jurk alleen al rechtop te houden, laat staan erin te paraderen en trap te lopen. Sommige mensen zeggen: het is maar een jurk! Maar dat is zoiets als de Mona Lisa ‘maar een schilderij’ noemen.

‘Een goed museum is lid van de International Council of Musea (ICOM) en houdt zich aan de ethische regels die bij erfgoed horen, zoals: museale kleding mag onder geen voorwaarde gedragen worden. Ripley’s Believe It or Not Museum, de eigenaar van de jurk, is geen traditioneel museum maar een mix van memorabiliakabinet en wassenbeeldenmuseum, en niet bij de ICOM aangesloten. De medewerkers droegen, ongetwijfeld goedbedoeld, witte handschoentjes toen ze Kardashian de eerste keer in de jurk hielpen, maar legden, aangezien de jurk toen nog veel te strak was, door hun gesjor veel te veel druk op naaiwerk en materiaal. Pijnlijk, alsof je een stukje van de Mona Lisa afknipt.’