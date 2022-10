Kilte en zachtheid, familie- en natuurfoto’s: in Huis Marseille zijn twee uitersten te zien ★★★★☆

‘Birthday Rue des vignes’ uit de serie ‘Tropism: consequences of a displaced memory’. Beeld Nhu Xuan Hua

Er ligt kunstgras in Huis Marseille in Amsterdam. Daarop staat een wit bankje. Ga er in gedachten maar eens op zitten, en kijk mee naar het werk van de Frans-Vietnamese kunstenaar Nhu Xuan Hua (1989, Parijs). We zijn in het eerste zaaltje op de begane grond. De wand is lichtgroen geschilderd. Over de hele lengte van de muur hangt een bruine plank. Daarop, erboven en eronder: Hua’s oeuvre in een notendop. Modefotografie, familiefoto’s in kleine lijstjes, hier en daar een oesterschelp, en, bijna onopvallend, een eerste foto uit haar serie Tropism: consequences of a displaced memory.

Die serie loopt als een rode draad door de daarop volgende zalen, en levert de grondtoon voor Hug of a Swan, de eerste museale tentoonstelling van Hua.

Al bij de eerste blik erop overspoelt je een gevoel van nostalgie. Hua’s familie ontvluchtte Vietnam in de nasleep van de Vietnamoorlog, zelf groeide ze als tweedegeneratie-immigrant in Parijs op tussen twee culturen. Het verlangen om zich een geschiedenis van vóór haar tijd te herinneren, er deel van te zijn, wordt in Tropism verbeeld door foto’s uit het familiearchief digitaal zo te bewerken dat de figuren die op de foto’s staan vervaagd zijn tot abstracte patronen. Mooi hoe naadloos die mengen met de hypergestileerde beelden uit de serie Vows, oysters and tangerines, gemaakt in opdracht van het Britse mode- en kunsttijdschrift Ten Magazine, maar met kleine verwijzingen naar haar ouders.

‘The distorted bench’ uit de serie ‘Vows, oysters and tangerines’. Beeld Nhu Xuan Hua

Gaandeweg wordt de tentoonstelling killer. Kil in de door Hua ontworpen installaties, die onderdeel zijn van het werk. Kil in de foto’s, afgedrukt op metaalachtig titaniumpapier en in de uitdrukking van de modellen op de foto’s, die zo zijn bewerkt dat er amper nog leven in hun gezichten zit.

Tropisme, een term die Hua ontleent aan de in 1939 gepubliceerde, gelijknamige roman van de Franse schrijfster Nathalie Sarraute, verwijst naar minuscule gevoelens van aantrekking en afstoting die in het onderbewuste plaatsvinden.

Je zou kunnen zeggen: met de kilte neemt Hua afstand van de nostalgie, en neemt ze haar eigen plaats in haar familiegeschiedenis in.

Eén opmerking nog, over de zaalteksten. Die zijn zó overvloedig, de achterliggende gedachten zó ingevuld, dat er bijna geen ruimte overblijft voor eigen vragen, interpretatie of emotie. Dat is jammer, en niet nodig. De beelden doen hun werk al.

In bijna alle opzichten het diapositief van Hug of a Swan is Natural Sources van de Duitse bioloog-fotograaf Jochen Lempert (1958), ook in Huis Marseille. Analoog en in zwart-wit gefotografeerd. In de doka afgedrukt op mat barietpapier. Zonder lijst opgehangen (op twee werken na). Zacht, tactiel. En amper begeleidende tekst.

‘Sudden Spring’ Beeld Jochen Lempert

Lemperts foto’s tonen zijn fascinatie voor de natuur, de flora en de fauna, op een zo direct mogelijke manier. Zonder toeters en bellen.

Denk vooral niet aan wildlifefotografie. We zien vogels, vlinders, libellen en kwallen. Planten en zandkorrels, de nerf van een blad. Vaak blaast Lempert zijn beelden zo op, dat je alleen nog structuur en reliëf ziet. De natuur als poëtische abstractie.

‘Oiseaux-Vögel 1997-2004’ van Jochen Lempert. Beeld Eddo Hartmann

Hoe hij ook, al rubricerend, te werk is gegaan, meer dan over afzonderlijke planten en dieren lijkt het tentoongestelde werk (in vijf zalen) te gaan over de elementen: aarde, water, lucht en vuur. Kijk hoe Lempert van een gefilmde glimworm een sequentie maakt van vier afdrukken op papier: net een kruipende vlam. Ernaast hangt een reeks fotogrammen van minuscule kikkers. Je moet er met je neus op gaan staan om te zien wat het is, want het lijken net vuurvliegjes in de lucht.

Over de verhouding tussen mens en natuur gaat zijn werk. Maar het liefst zou je de mensen die – spaarzaam – op zijn foto’s staan willen toeschreeuwen: wegwezen! Want alles wat wij in de natuur doen, verstoort.

Maar de fotograaf moet vooral blijven.

Vietnamese diaspora Behalve van Nhu Xuan Hua is in Huis Marseille ook werk te zien van twee andere kunstenaars uit de Vietnamese diaspora. Van Danh Vo (1975) wordt Archive of Dr. Joseph M. Carrier 1962–1973 getoond, Vo’s selectie uit het fotoarchief van Joseph Michel Carrier, een Amerikaanse antropoloog die tijdens deze jaren als anti-oproerspecialist in Vietnam was gestationeerd. In 2010 bracht Vo deze serie foto’s, die focust op intimiteit tussen mannen in Vietnam, uit als fotogravures, een 19de-eeuwse druktechniek. Eén zaal is gewijd aan het werk van Diane Severin Nguyen (1990). Met behulp van merkwaardige, vleesachtige materialen, kunstmatig licht en levendige kleuren creëert ze niet eenvoudig te interpreteren beelden. De foto’s hebben iets unheimisch’.