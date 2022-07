Kiki Schippers en Ellen ten Damme weten hoe ze op De Parade als frontvrouw een tent op stelten moeten zetten ★★★★☆

Kiki XL door Kiki Schippers en band op De Parade in Utrecht. Beeld Erik van ’t Hof

Jarenlang waren Loes Luca en Nanette Currie de ongekroonde koninginnen van De Parade, met energieke variétéshows vol liefdevolle chansons. Nu hebben ze waardige opvolgers gekregen in Kiki Schippers en Ellen ten Damme. Beiden weten hoe ze als frontvrouw een tent op stelten moeten zetten. Cabaretière en zangeres Kiki Schippers is deze zomer helemaal goed op dreef tijdens haar show Kiki XL, waarin ze zich voor het eerst laat vergezellen door liefst negen jonge muzikanten, van een trio blazers tot twee achtergrondstemmen en een drummer tot een batterij aan gitaristen.

Geweldig is haar rappe lied over de kwantummechanica, waarin ze als een dolle door de historie raast van natuurkundige principes en onzekerheden om uit te komen bij een subtiel pleidooi voor aandacht: ‘Alles verandert dus als jij ernaar kijkt.’ Ook haar protest tegen Tata Steel en energieslurpende datacenters treft doel, met rake zinnen over niet kunnen bouwen op vertrouwen en mensen zonder longen in hun lijf. Sax, trompet en trombone gaan lekker los in de uitsmijter Er komt meer. En onderwijl grapt ze ook nog uitbundig met knalroze kledingwissels vol overdadige lagen roesjes en tule.

Zangeres Ellen ten Damme legt in haar Café Royal haar kittige zweepje over vertrouwde covers. Ze schiet heen en weer, van een lekkere medley van Shirley Basseys Goldfinger, Moonraker en Diamonds Are Forever naar Blondies One Way or Another en van Aznavours La bohème naar I Was Made For Lovin’ You van Kiss. Wat dat allemaal te maken heeft met de decadente setting van de verlaten koningin van Frankrijk, zoals ze zich op haar canapé introduceert, met diadeem en getoupeerd haar, blijft in het midden. Maar ‘toute seule’ is ze zeker niet, gezien de vijf man sterke muzikantensectie die hun gitaren, violen, vleugel en accordeon gloedvol geselen.