Kijken, verwonderen en luisteren: u komt met deze tips tijd te kort

Fotografie: Unseen, Westergasterrein, Amsterdam, 16 t/m 18 september

Fotografiebeurs Unseen is dit jaar al toe aan de tiende editie. In die tien jaar is Unseen uitgegroeid tot een belangrijke plek voor verzamelaars, gelegenheidskopers, fotoboekenwurmen, maar ook voor museumdirecteuren en -conservatoren. Met dit keer 70 galeries, 67 uitgevers en 12 bijzondere projecten, allemaal te zien op het Westergasterrein in Amsterdam. Unseen biedt ook inzicht in wat er internationaal in de fotografie gebeurt, er komen dit jaar galeries uit zestien landen, waaronder India, Marokko, Mexico en Zuid-Afrika.

Sinds vorig jaar heeft de beurs een nieuw onderdeel: Unbound, waar ‘de grenzen van het fotografisch universum’ worden verkend. Daar is dus fotografie te zien die niet plat is, maar wordt gepresenteerd als bijvoorbeeld een installatie, sculptuur, digitaal kunstwerk of zelfs als performance.

Beeldende kunst: Moshekwa Langa, Omweg, KM21, Den Haag, t/m 4 december

Moshekwa Langa (47) is een van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars uit Zuid-Afrika. Zijn oeuvre is veelzijdig: Langa maakt tekeningen, collages, foto’s, schilderijen, video’s en installaties. Zijn persoonlijke geschiedenis, opgroeiend in het Zuid-Afrika van de apartheid, speelt daarin een belangrijke rol.

KM21 presenteert nu de eerste Nederlandse solotentoonstelling van de kunstenaar, die al lange tijd in Nederland woont en eind jaren negentig verbonden was aan de Rijksakademie in Amsterdam. Speciaal voor de tentoonstelling maakte Langa een serie grootschalige kunstwerken met houtskool op papier. Verwacht verder grote kleurrijke schilderijen en een van zijn bekendste werken, de video Where do I begin uit 2001 die Langa opnam in zijn geboorteplaats Bakenberg.

Moshekwa Langa, Where do I begin (video still), 2001 Beeld KM21

Theater: Fun and Games, Via Rudolphi Producties / Theater Bellevue, t/m 3 november.

Twee acteurs ontmoeten elkaar in het theater. Drie dagen voor de première van Who’s afraid of Virginia Woolf, het beroemde stuk van Edward Albee, krijgen ze slaande ruzie en raken ze behalve hun tegenspelers ook elkaar kwijt.

Drie dagen later, op wat eigenlijk de première had moeten zijn, zien ze elkaar voor het eerst weer terug in de restanten van hun verwoeste decor. Hoe nu verder? Fun and Games vormt het eerste deel van een drieluik waarin de makers elke tien jaar op zoek gaan naar het antwoord op dezelfde vraag: wat is liefde? In dit nieuwe stuk treden acteurs Tarik Moree, Laura De Geest en Daniël ‘t Hoen al vechtend in de voetsporen van Martha en George uit Who’s afraid of Virginia Woolf.

Tarmo Peltokokski Beeld Peter Rigaud

Klassiek: Fins vuurwerk door het Rotterdams Philharmonisch Orkest, De Doelen, Rotterdam, 17 september

Een duidelijke trend: er staan steeds meer jonge dirigenten op de bok bij onze symfonieorkesten. Bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest debuteerde in mei zelfs een Fin van pas 22. Het optreden van Tarmo Peltokoski, die inviel voor de in ongenade gevallen Valery Gergiev (vertrouweling van Poetin), was nogal een succes. Zaterdag keert Peltokoski terug in De Doelen. Ook bijzonder: de vaste dirigent van het orkest, Lahav Shani, treedt op als pianosolist in George Gershwins Rhapsody in Blue. De andere stukken zijn Richard Strauss’ Don Juan en, uit Peltokoski’s vaderland, de Zevende symfonie van Jean Sibelius. Het concert begint om 20.30 uur, is zonder pauze en duurt een uur.

