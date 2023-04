De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: kijk nou toch hoe verontwaardigd ik ben.

Het is heel simpel. Ik ben woedend. Het is onacceptabel. Hoe haal je dit in je botte kop? Wat is er dan in godsnaam misgegaan in je leven? Helaas vinden sommige klootzakken – ja, klootzakken. Ik zeg het gewoon! – dit nog steeds normaal gedrag. Maar dit ís niet normaal en het mag ook nooit normaal worden. Dan kun je wel zeggen dat die mensen ‘hun verstand moeten gebruiken’, maar ik vraag me af of dat zin heeft bij deze gekken. Omdat ze dus geen verstand hebben, snap je?

Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, want eerder gebeurde het ook al. En toen vond ik het ook schandalig. Het is om je kapot te schamen. Ik kan er écht met mijn hoofd niet bij. Ik zal dan ook alles op alles zetten om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. En misschien moet dat dan maar met harde maatregelen. Jazeker, u hoort het goed, ik ben daar niet bang voor. Ik ben ten volste bereid daar naar te kijken.

Voor mij zal dit namelijk nooit wennen. Vraag mij hier naar en ik zal dit tuig altijd in de fermste bewoordingen veroordelen. Als u denkt dat ik hier ook maar enig begrip voor kan opbrengen, heeft u het mis. Het is uitschot. U hoort het goed: uitschot! En dat moet je met wortel en tak uitroeien. Een streep in het zand zetten: tot hier en niet verder. Kijk nou toch hoe daadkrachtig ik overkom. Hoor toch hoe verontwaardigd ik ben. Of ik ook naar mijn eigen rol kijk? We moeten allemáál naar onze eigen rol kijken. Dus natuurlijk doe ik dat ook. In samenspraak met andere verantwoordelijken. Want je moet ook rekening houden met het politieke draagvlak, budgettering en juridische haalbaarheid. Het is heel complex.