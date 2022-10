Kijk naar de foto van deze Nobelprijswinnaar en je ziet een huishouden waar niets wordt weggegooid

Wetenschapper John Clauser thuis in Walnut Creek, Californië, net na het nieuws dat hij de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen heeft. Beeld Remi Vorano/AFP

Een eerst hinderlijke, maar al snel euforische ervaring moet het zijn geweest: 3 uur ’s nachts zoemt de telefoon. Je slaapwandelt naar het apparaat en neemt op. Een persoon met een Scandinavisch accent vraagt of hij inderdaad spreekt met John Clauser, en nadat je – ‘Yeah?’– bevestigend hebt geantwoord, komt de mededeling die je leven op zijn kop zet: de Nobelprijs voor natuurkunde is aan u, John Clauser, toegekend.

De deurbel gaat. Je schiet in een broek – waar zijn mijn sokken? De bel gaat opnieuw, er staan verslaggevers voor de deur. Komt u binnen, stamel je, en terwijl de fotograaf en reporters bezit nemen van de woonkamer, gaat de telefoon opnieuw, en opnieuw. Je neemt op, en vergeet de sokken die je wilde aantrekken. Je vrouw zet koffie, maar tijd voor een slok is er niet. Telefonische felicitaties van collega’s, vragen van verslaggevers, een tweede fotograaf – waar komt die vandaan? – verzoekt of je wilt poseren in je werkkamer. En intussen wil de realiteit – je bent Nobelprijslaureaat geworden – nog niet echt indalen.

Vrolijk verbouwereerd, heerlijk onvoorbereid en authentiek was de Amerikaan John Clauser, te zien op een veertigtal foto’s en in tv-opnamen vertellend over die eerste, magische ogenblikken. Maandag in alle vroegte vernam hij in zijn woonplaats Walnut Creek, Californië, het heuglijke nieuws uit Stockholm: met zijn collega’s, Fransman Alain Aspect en Oostenrijker Anton Zeilinger, krijgt hij de hoogste eer van het Nobelcomité voor hun experimenten op het terrein van de quantumfysica.

Meer dan vijftig jaar geleden begon Clauser met proeven die de theorie moeten ondersteunen dat de kleinste natuurkundige deeltjes met elkaar zijn ‘verstrengeld’ – onzichtbaar verbonden. Hij werd erom verguisd en belachelijk gemaakt, maar nu, 4 oktober 2022, was hij als 79-jarige, zoals hij op YouTube tegenover Reuters verklaarde, ‘blij dat ik nog in leven ben’ om deze grandioze erkenning te krijgen.

Er gaapt een mooie tegenstelling tussen de glanzende wereld van de Nobelprijs en de alledaagsheid waarin de laureaat verblijft. Bij de Nobelprijs denken we aan de statige Zweedse Academie op de winderige heuvel in het hart van Stockholm, aan koninklijke allure, hoogwaardigheidsbekleders, de wijsheid van eeuwen die vanaf geschilderde portretten op de aanwezigen neerkijkt. Aan kroonluchters, een strijkorkest, klinkende champagneglazen. Maar de kersverse laureaat Clauser bevindt zich in zijn eigen nederige subtropische habitat aan de andere kant van de wereld, asynchroon met Zweden, niet verstrengeld.

Clausers medelaureaten bevonden zich ten tijde van de bekendmaking in Parijs en Wenen, in dezelfde (Midden-Europese) tijdzone als Stockholm. Zodoende hadden de pr-afdelingen van hun universiteiten gladstrijkende voorbereidingen kunnen treffen: op persconferenties werden ze als trofeeën gepresenteerd, zoals gebruikelijk tegen de achtergrond van foeilelijke banners met de namen en logo’s van wetenschappelijke instituten.

Nee, dan het decor van Clauser. Kijk naar de foto en je ziet een huishouden waar niets wordt weggegooid voordat het onherstelbaar kapot is gegaan of versleten. Een analoge telefoon. Luxaflex die stamt uit de jaren van Clausers eerste experimenten. Op de bank een berg krantenknipsels. Ter verkoeling een ventilator, geen airco. Zijn woonkamer getuigt, op andere foto’s, van vergelijkbare spaarzaamheid. Nog een ventilator, staand model, een cassette- en een dvd-speler, een bruine, ruw leren bank die al decennia meegaat. Clauser zelf zit op die bank, breeduit lachend aan een draadtelefoon, blootsvoets.

In een online interview vertelt Clauser zonder merkbare bitterheid dat hij, ondanks zijn baanbrekende onderzoek, nooit rijk is geworden. Op de universiteit verklaarden collega’s de jonge wetenschapper jarenlang voor gek: als hij zou doorgaan met zijn idiote onderzoekjes, zou dat zijn carrière schaden. ‘Is ook gebeurd, ik ben nooit hoogleraar geworden.’ Hij stond bekend als een scharrelaar, in de opslag van de faculteit speurde hij naar afgedankte apparatuur waar hij misschien nog iets mee kon: een fatsoenlijk budget kreeg hij niet.

BIj het winnen van een Nobelprijs hoort een geldbedrag van ruim 9 ton euro, dat Clauser moet delen met zijn twee kompanen. Ach, ook voor drie ton kun je je huis een riante opknapbeurt geven. Maar deze foto en het beeld van de wetenschapper in de stoffige kelders van zijn faculteit zeggen: dat gaat Clauser niet doen.