Kijk mensen op zijn minst aan als je ze naait

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

In de tekenfilmserie South Park vraagt Cartman aan zijn moeder of hij wat van haar lipstick mag lenen. Hij krijgt zijn zin niet en wil – ik citeer – ‘to at least look pretty the next time you decide to fuck me.’

Ik moest aan Cartman denken toen ik een nieuwsbericht uit 2019 tegenkwam. ‘In de strijd tegen drugscriminaliteit wil minister Grapperhaus het aantal muziekfestivals drastisch verlagen.’ Zo denken hij en zijn achterban dus over deze sector.

Als flexibele opiniemaker hecht ik aan een debat met open vizier. Dat betekent dat je geen argumenten verzint op basis van je standpunt, maar dat je een standpunt bepaalt op basis van argumenten. Dus als je zo’n Formule 1-race gewoon supergaaf vindt en muziekfestivals toch vooral ziet als verderfelijke vrijplaatsen voor drugsmisbruik, is het wel zo eerlijk om dat ook uit te spreken. Dan kun je op basis van die argumenten een discussie voeren.

Nu ontstaat namelijk de vreemde situatie dat een tweedaags muziekfestival met tienduizend mensen verboden is en een driedaags race­festijn met dagelijks zeventigduizend bezoekers wel wordt toegestaan. Bij dat besluit worden dan argumenten verzonnen als: ja, maar bij het racen zit geen overnachting, en: ja, maar Formule 1 heeft zitplaatsen. Dat slaat nergens op, maar je moet toch wat als je niet durft toe te geven waar het je eigenlijk om gaat.

Van belastinggeld lipstick aanschaffen voor de complete festivalsector is natuurlijk een krankzinnige onderneming, alle begrip voor het besluit daarvan af te zien. Maar in een goede relatie is het wel belangrijk om eerlijk te zijn. Dus durf ze de volgende keer dat je ze naait in elk geval recht in de ogen te kijken en zeg waar het op staat: ‘Wat jullie belangrijk vinden, dat boeit ons niet.’