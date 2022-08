Kijk je door een zwarte bril, dan is de verdwaalde beloega het zoveelste voorteken van een grimmige toekomst

Reddingswerkers takelen de beloega uit de Seine in Notre Dame de la Garenne, in het noorden van Frankrijk. Beeld Jean-Francois Monier / AFP

Daar hing de beloega. In een net, in de nacht, in wat toch wel de meest dramatische scène van deze zomerse walvisopera mag worden genoemd. Het amorfe witte lijf, dat volgens experts flink was vermagerd tijdens het verblijf in de Franse Seine, maar desondanks nog zo’n 800 kilo woog, deed denken aan een marmeren Mariabeeld of een Egyptische mummie (en helaas ook aan de tofukleurige torso van Elon Musk, die een paar weken geleden op vakantiekiekjes uit Griekenland opdook – niet aan denken, niet aan denken).

De belichting was subliem, dat hoefde je de aanwezige fotografen niet te vertellen. Ze legden de hele ‘ongeëvenaarde’ en ontroerende reddingsoperatie met verve vast. Voor wie? Voor ons natuurlijk, het publiek dat meeleefde vanaf het moment dat het dier zo’n anderhalve week geleden werd ontdekt in een sluis nabij Parijs en met drones in de gaten werd gehouden. De ster zelf, de witte walvis die de weg kwijt was, stierf vlak na de apotheose in een gekoelde vrachtauto op weg naar Normandië. Een haastig toegediend vitamineshot mocht niet meer baten. Staande ovatie, huilen.

Overal is vuur en te weinig water

Wie de wereld zo nu en dan slechts via nieuwsfoto’s bekijkt, zou deze zomer (net als de vorige trouwens) zomaar tot de conclusie kunnen komen dat het wel klaar is met de mensheid en de aarde die we ons hebben toegeëigend. Scroll door het aanbod van de persbureaus en doembeelden zijn je deel. Overal is vuur – bos- en bermbranden, explosies, in de fik gevlogen oliedepots en graanvelden – en te weinig water. Rivieren verdrogen, gletsjers verdwijnen, meren verdampen en geven hun diepste geheimen prijs in de vorm van lang geleden gedumpte maffialijken. De beelden zijn eindeloos en ze lijken elkaar te versterken; één fatalistische foto mobiliseert meteen tien andere, nog ellendiger, nog funester.

Kijk je door die zwarte bril, dan is de tragische fotoroman van de verdwaalde beloega het zoveelste voorteken van een grimmige toekomst. Dat is best een beetje raar. Want ruim twee jaar geleden schreef ik op deze plek nog een enthousiast stuk over de talloze foto’s van dieren die de coronalockdowns aangrepen om de uitgestorven stedelijke omgeving te bekijken. Wereldwijd was het beestenspeelkwartier aangebroken, met dolfijnen in Venetië (bleek niet echt) en een familie nijlganzen, ready for take-off, op het verlaten vliegveld Ben-Gurion (echt).

Ik droeg toen een andere bril, eentje van regenboogeenhoorn. We moesten weliswaar binnen zitten vanwege dat afschuwelijke virus, maar daar stond tegenover dat we minder vervuilden, minder CO 2 uitstootten, minder … onszelf waren eigenlijk – en daardoor zou de wereld helen. Haha. Ook dat bleek niet echt en toen we uit de laatste quarantaine kwamen kruipen, brak er een vreselijke oorlog uit. Sindsdien staat de wereld in de hens, zwommen er spitssnuitdolfijnen bij Zandvoort en vertoonde een ijsbeer zich voor het eerst in de geschiedenis in het zuiden van Canada, ver van zijn natuurlijke territorium. Binnen die nieuwe context denk ik: we gaan er allemaal aan.

Iets waar we hoop uit kunnen putten

Graag zou ik hier een lans breken voor een ander soort fotopersbureau: het fotopersbureau van de gelijktijdigheid (of zoiets, ik sta open voor suggesties). Als geen ander medium is fotografie in staat om de simultaneïteit van de gebeurtenissen te tonen. Kijk, hier gebeurt iets vreselijks en dat moet zeker in beeld worden gebracht, maar een stukje verderop gebeurt op het precies hetzelfde moment iets heel anders, iets waar we hoop uit kunnen putten. En dat moeten we ook zien.

Voor elk beeld van een bosbrand een beeld van iemand die bomen plant. Voor elke gortdroge akker een voorbeeld van regeneratieve landbouw. Voor elke verdwaalde witte walvis een exemplaar dat wel verkeersborden kan lezen. Dat zou tenminste wat perspectief bieden, want dit is echt niet te doen.