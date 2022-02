Kijk de Olympische Spelen als je niet tegen onrecht kan

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Wie mij een beetje volgt, weet dat ik niet tegen onrecht kan. Ik slaap er slecht door. Ik blijf maar malen om het lot van dissidenten in Rusland, dwangarbeiders in Qatar of Oeigoeren in China. Het is beter voor mijn gemoedsrust om al die wreedheid te negeren, maar zo ben ik niet. En dat siert me.

Sport is mijn belangrijkste afleiding. Dan maak ik me even heel druk om de rondetijden van Irene Schouten, de scheidsrechter bij NEC - RKC of de beslissende set tussen Medvedev en Nadal, en vergeet ik alle ellende. Het ultieme escapisme voor mijn verontruste ziel.

Ik keek dan ook op tegen 2022, met Olympische Spelen in China en een WK voetbal in Qatar. Wat als ook mijn belangrijkste ontspanning wordt overgenomen door allesverzengende zorgen om onrecht? Straks kan ik ook geen sport meer kijken zonder de associatie met slavernij, heropvoedingskampen en marteling. Wat moet ik dan doen om tot rust te komen? Mindfulness? Een cruise? Drugs?

Toch stemde ik maar weer af op NPO1, zij het met enige vrees. Ik zag Sjinkie Knegt als een ongeleid projectiel tegenstanders ombeuken, Ireen Wüst voor de zoveelste keer pieken op het juiste moment en Kimberley Bos een unieke skeletonmedaille pakken. Het was geweldig. En het mooie was: tijdens het kijken maakte ik me geen moment zorgen om al het onrecht in China. Sterker nog: bij het land China denk ik nu eerder aan de shorttrackkunsten van Suzanne Schulting dan aan de Oeigoeren. Dat is toch heerlijk?

Laat dat een les zijn voor andere totalitaire regimes: schotel me een mooi sporttoernooi voor en bij mensenrechtenschendingen, waar ik normaal dus een bloedhekel aan heb, knijp ik een oogje toe.