Khalid Kasem heeft geen ervaring, toch krijgt hij een eigen talkshow. Wat is zijn talent?

De advocaat zal samen met Sophie Hilbrand het dagelijkse praatprogramma Khalid & Sophie presenteren.

Een eigen talkshow: voor veel tv-makers is het een droom die nooit uitkomt. Je moet charisma hebben, goed kunnen luisteren en interviewen, stressbestendig zijn en nog veel meer. Vooral op primetime ligt de lat hoog.

Toch geeft BNNVara die plek, op werkdagen van 7 tot 8 uur op NPO 1, aan advocaat Khalid Kasem (43), die geen ervaring heeft als tv-presentator. Vanaf maandag 30 augustus presenteert hij Khalid & Sophie. Kasem en Sophie Hilbrand zullen elkaar afwisselen, zij bijt het spits af.

Wat maakt hem zo geschikt? Wat zijn de risico’s als je kiest voor iemand van buiten? En hoe ongebruikelijk is dat?

Dat BNNVara en de NPO Kasem zagen als de gedroomde opvolger van Matthijs van Nieuwkerk, lekte in de lente van 2020 uit. Kasem was als beste uit screentests gekomen, zo bleek.

De advocaat liet zijn kans voorbijgaan toen bleek dat het Openbaar Ministerie hem ervan verdacht dat hij informatie had gelekt naar de organisatie van verdachte Ridouan T. Later, in februari dit jaar, bleek dat hier geen bewijs voor is.

Nu krijgt Kasem alsnog een talkshow. BNNVara besloot in juni namelijk een einde te maken aan De vooravond, van Renze Klamer en Fidan Ekiz, omdat dat programma niet ‘urgent’ genoeg zou zijn.

Ervaring is een voordeel, maar Kasem is een natuurtalent, denken ze bij BNNVara en de NPO. Dat baseren ze op zijn proefuitzendingen. Wat hem precies zo geschikt maakt, willen ze niet toelichten, wellicht om de druk niet te verhogen.

‘Ik hoor overal dat hij het geweldig deed’, zegt een insider, die anoniem wil blijven. ‘Bij BNNVara baalde iedereen dat het niet kon doorgaan, vorig jaar. Toen ze de kans kregen hem weer te vragen, grepen ze die meteen.’

Kasem spat volgens kenners van het scherm. Dat bleek in 2020, toen hij deelnam aan de tv-quiz De slimste mens en de finale haalde. ‘Daar is het balletje gaan rollen richting de televisie’, zei hijzelf recentelijk in de Varagids. ‘Ik bleek het een en ander te weten en had kennelijk de gunfactor.’

In De slimste mens wordt meer tv-talent ontdekt, zegt Bert Huisjes, directeur-hoofdredacteur van WNL en coördinator van de talkshow Op1. ‘Zo ging het ook met Klaas Dijkhoff van de VVD. Dijkhoff zou zo een eigen tv-programma kunnen krijgen. Ik heb hem zelfs gevraagd of hij dat wilde. Hij zei helaas nee.’

Wat denkt Huisjes van Kasem? ‘Ik ken hem verder alleen van talkshows, als woordvoerder van de familie van Abdelhak Nouri (de Ajax-speler die in 2017 hersenschade opliep na een hartstilstand, red.). Khalid heeft als advocaat de gave van het woord. Hij is erg mediageniek. Daarmee bedoel ik dat hij op tv het beste van zichzelf laat zien. Je kunt het vergelijken met mensen die op elk feestje het middelpunt zijn.’

Of dat genoeg is, moet blijken. ‘Van BNNVara hoor ik dat ze heel hoge verwachtingen van hem hebben. Misschien is Khalid zo'n uitzondering die zonder ervaring meteen goed kan presenteren, zoals Matthijs van Nieuwkerk.’

Van Nieuwkerk werd in 2001 ontdekt door Kathleen Warners, toenmalig hoofd amusement bij de VARA. ‘Ik zag hem als gast in de talkshow Barend & Van Dorp’, aldus Warners. ‘Hij was toen hoofdredacteur van Het Parool. Ik dacht: jezus, wat heeft die man een charisma, vrolijkheid en enthousiasme. Die moeten we uitnodigen voor een screentest.’

De screentest, in september 2001, verliep soepel. Even later was Van Nieuwkerk presentator van het mediaprogramma De gids, een voorloper van De wereld draait door.

Wat heb je in ieder geval nodig, als presentator zonder tv-ervaring? ‘Charisma, nieuwsgierigheid, empathie en ambitie’, denkt Warners, die veertig jaar bij BNNVara heeft gewerkt. ‘Dat heeft Khalid Kasem, volgens mij. En hij heeft de gunfactor. Wat dat is? Hij komt sympathiek over, als kijker ben je bereid hem een kans te geven en hoop je dat het lukt. Ik denk dat hij het heel goed gaat doen op tv.’

Dat is ook de mening van Oscar van Gelderen, manager van kunstenaars en schrijvers. Hij is bevriend met Kasem, en was de uitgever van diens boek over Nouri, dat vorig jaar verscheen. ‘BNNVara en de NPO moeten deze groeibriljant wel de tijd geven. Hij is warm en echt geïnteresseerd in mensen. Hij wil en kan dieper tot ze doordringen, zelfs in de hectiek van een talkshow. Bij hem voel je je veilig, je vertrouwt hem je verhaal toe.’

Die tijd wordt niet iedereen gegund. Talitha Muusse, ook iemand van buiten, besloot na drie maanden te stoppen, vlak voor haar laatste Op1-uitzending. Ze mocht van haar omroep, KRONCRV, niet meer meepraten met politieke gesprekken, omdat ze zich te veel zou profileren als opiniemaker. Dat beschouwde ze als een inperking van haar journalistieke vrijheid.

Wat heeft ze in de praktijk geleerd, als presentator? ‘Je moet heel snel tot de kern komen in gesprekken, terwijl om je heen van alles gebeurt. Terwijl ik zat te presenteren viel bijvoorbeeld een camera om, inclusief cameraman. Dan moet je gewoon doorgaan, met een pokerface. En dan al die regieaanwijzingen. In die drukte moet je voldoende ontspanning vinden. Dat is soms lastig.’

Toch is ervaring niet het belangrijkst. ‘Wat je vooral moet kunnen is spreken voor publiek. Meer dan 99 procent van Nederland kan dat niet. Ik had er veel ervaring mee, voor Khalid geldt hetzelfde. Hij is spontaan en heeft de nodige intellectuele bagage. Dat is wat telt. Mensen doen heel gewichtig over het presenteren van een talkshow, maar het is geen hogere wiskunde.’