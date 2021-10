Khaby Lame werd de op één na grootste TikTokker ter wereld, zonder één woord te zeggen

De Italiaans-Senegalese Khaby Lame belichaamt de droom van miljoenen jonge socialmedia-gebruikers: ontslagen als medewerker van een fabriek, anderhalf jaar later een internationale beroemdheid dankzij filmpjesplatform TikTok.

Lames filmpjes volgen bijna altijd hetzelfde patroon. De TikTokker parodieert zogenaamde life hacks van medegebruikers. Life hacks zijn een populair genre van korte filmpjes op TikTok, waarin mensen bijvoorbeeld een ingenieuze manier laten zien om een banaan te pellen, door de schil volgens een bepaald patroon te snijden.

Lame monteert daar vervolgens een eigen fragmentje achteraan, waarin hij laat zien dat de handige truc helemaal niet zo handig is, door het fruit gewoon met zijn handen te pellen, terwijl hij droge blikken de camera inwerpt. Aan het einde van elk filmpje gebaart hij naar het resultaat met open gespreide handpalmen en schudt hij meewarig zijn hoofd, alsof hij wil zeggen: ‘Kijk, zo kan het dus ook.’

Dat doet hij niet, want Lame acteert zonder te praten. Alles draait om zijn expressieve sarcastische gezichtsuitdrukking en het karakteristieke handgebaar met de gespreide palmen. Vanwege zijn geluidloze werkwijze wordt hij soms ook wel de Mister Bean van sociale media genoemd.

Gaza City

Bijkomend voordeel van niet praten is dat Lame zich niet beperkt tot één taalgebied. Zo heeft hij een gigantische aanhang in de Arabische wereld en is er in Gaza City zelfs een enorme muurschildering van zijn gezicht en beroemde handgebaar te zien.

Toch blijft het geheim achter zijn enorme populariteit, zeker voor de kijker van boven de achttien jaar, ook wat raadselachtig. De filmpjes zijn komisch, maar niet hilarisch. Ze zijn visueel low-tech en weinig spectaculair, meestal opgenomen met een stilstaande telefoon in de slaapkamer of keuken van zijn ouderlijk huis.

Paspoort

Maar begrijpelijk of niet, de Khaby Lame-trein dendert in volle vaart door. Hij heeft inmiddels 113 miljoen volgers, waarmee hij de op één na grootste TikTokker ter wereld is. En de schare fans van de twintiger is nog lang niet uitgegroeid. Het leven van de jonge ex-fabrieksmedewerker, die in Senegal werd geboren en opgroeide in de buurt van Turijn, heeft zo dankzij TikTok een sprookjesachtige wending genomen.

Voor de pandemie zat Lame krap bij kas zat, nu verdient hij goud geld via advertenties die hij tussen zijn eigen filmpjes door aan zijn miljoenenpubliek toont. Hoeveel TikTok hem precies oplevert is onduidelijk, maar Italiaanse media schatten dat hij met zijn huidige volgersaantal tienduizenden euro’s per post kan verdienen.

Instagram

Daarnaast heeft de twintiger inmiddels ook op Instagram 46 miljoen volgers. Daarmee is hij Chiara Ferragni, een van de grootste Instagrammers ter wereld en toevallig ook een Italiaanse, ruimschoots gepasseerd. Lame liep als een filmster in smoking over de rode loper tijdens het filmfestival van Venetië en wordt op straat voortdurend door jonge fans om een selfie gevraagd.

Behalve geld en roem brengt het succes de twintiger in contact met bekende voetballers, acteurs en andere sterren, van wie hij vroeger alleen kon dromen, maar die nu allemaal tenminste een keer met Lame en zijn gespreide handpalmen in een video willen figureren.

Juventus

Zo maakte hij, zelf groot Juventus-fan, al filmpjes met Alessandro del Piero en Paolo Dybala. Ook deelt de Franse acteur Omar Sy, met wie Lame Senegalese roots deelt, sinds kort geregeld posts van hem op sociale media en ontving hij een uitnodiging van zijn komische held Will Smith om naar de Verenigde Staten te komen. Een carrière als komisch acteur is Lames toekomstdroom, verklaarde hij in interviews.

Toch is een ontmoeting met Will Smith voorlopig ingewikkeld, omdat Lame geen Italiaans paspoort bezit. Hij mag er dan al als eenjarige heen verhuisd zijn, maar het verkrijgen van staatsburgerschap is in Italië zelfs voor migranten die vrijwel hun hele leven in het land wonen een bijzonder ingewikkeld en bureaucratisch proces, waarin een gemiste deadline op je achttiende fataal kan zijn.

De procedure is al tijden een verhit punt van discussie, waarbij linkse politici pleiten voor versoepeling. Zelf blijft Lame, tot tevredenheid van rechts Italië, vooralsnog liever buiten de politiek en houdt hij zich op de vlakte over het onderwerp: ‘Ik heb geen stukje papier nodig om me Italiaans te voelen.’

Wel zetten de berichten die hij krijgt van jongeren in dezelfde situatie hem aan het denken, vertelt hij in hetzelfde interview met de krant Corriere della Sera. ‘Pas nu ik beroemd ben, interesseert mijn staatsburgerschap mensen. Hiervoor kon het niemand iets schelen. Dus als mijn verhaal anderen kan helpen, dan zou ik daar blij mee zijn. Ik ben een mazzelaar.’