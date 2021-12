Kerstvraag voor de Britten: was hun ‘dirty duchess’ van Argyll een seksbom of een vrijgevochten avant-gardist?

Margaret Campbell, hertogin van Argyll, in 1959. Beeld Getty

Is de Britse televisie met Kerst weer net zo oubollig als anders? Weer The Sound of Music? Weer de koningin met haar toespraak? Nee, de BBC heeft besloten op Tweede Kerstdag te beginnen met een driedelige series over Margaret Campbell, ­hertogin van Argyll (1912-1993). Dat klinkt als een kostuumdrama, ware het niet dat kostuums hier vaak ontbreken. De rijke aristocraat is de geschiedenis ingegaan als een nymfomane, die tijdens haar 12-jarige huwelijk met de aan lagerwal geraakte hertog van Argyll het bed deelde met 88 mannen, onder wie de mysterieuze ‘man zonder hoofd’.

‘Geslachtsgemeenschap begon’, zo luidt de eerste zin van Philip Larkins veelgeciteerde gedicht Annus Mirabilis, ‘in negentien-drie-en-zestig’. 1963 was inderdaad een uitstekend seksjaar voor de Britten, met als hoogtepunt de seks- en spionageaffaire omtrent defensieminister John Profumo en nachtclubdanseres Christine Keeler. Maar dat schandaal werd voorafgegaan door de echtscheidingszaak tussen de Argylls, waarbij de hertog smeuïg bewijs op tafel legde over het overspelige gedrag van zijn echtgenote, Margaret.

Erotische dagboeken

Met behulp van een slotenmaker had hij de hand weten te leggen op de erotische dagboeken van zijn vrouw, alsmede twee bijbehorende polaroidfoto’s. Op een ervan is te zien hoe ze, slechts gekleed in een parelketting, een man op liefdevolle wijze verwent, maar zijn hoofd is niet zichtbaar. De identiteit van de ‘headless man’ is een van de raadsels op het eiland. De voornaamste kandidaten zijn Duncan Sandys, oud-minister van Defensie en schoonzoon van Winston Churchill, en Douglas Fairbanks jr, de acteur.

Spoiler alert: deze mini-reeks geeft geen beslissend antwoord.

Wel komt A very British scandal – een variant op A very English scandal over het seksschandaal van de politicus Jeremy Thorpe – met een andere kijk op de hertogin. Ze is indertijd neergezet als een seksbom of erger, door onder anderen de rechter in de zaak. Alle sympathie ging naar de hertog, waarbij voorbij werd gegaan aan diens eigen overspel. Dat niet alleen: het heeft er alle schijn van dat de aan gokken en drank verslaafde edelman haar rijkdom had gebruikt om zijn sprookjeskasteel, Inveraray Castle, van de ondergang te redden.

De ‘Dirty Duchess’ – die door Claire Foy wordt gespeeld, de actrice die eerder koningin Elizabeth vertolkte in The Crown – wordt neergezet als een vrijgevochten vrouw in een misogyne mannenwereld. Margaret, zo is de boodschap, was haar tijd vooruit, een avant-gardist van de seksuele bevrijding die al op komst was. Een soortgelijke herwaardering viel de vrouwelijke hoofdpersoon van het Profumo-schandaal vorig jaar ten deel in The trial of Christine Keeler, eveneens ‘a very British affair’.